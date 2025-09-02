Xã biên giới gây bất ngờ khi liên tục đứng đầu về số hóa hồ sơ

Xã nghèo biên giới vượt khó

Theo kết quả đánh giá mức độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, xã Ea Bung nhiều tuần liền đứng 1/102 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk.

Đây là kết quả khiến nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một xã biên giới đã có những nỗ lực vượt bậc trong việc số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính kể từ thời điểm sáp nhập.

Cán bộ, công chức, người lao động của xã Ea Bung nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung, cho biết sau sáp nhập, cơ sở vật chất của xã còn có nhiều khó khăn, máy móc, thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chuyển đổi số còn thiếu thốn.

Bên cạnh đó, các công chức phụ trách công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã là kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chưa được đào tạo chuyên ngành về công nghệ thông tin.

Theo ông Phú, với những khó khăn từ khi vừa vận hành chính quyền cấp xã mới, UBND xã xác định số hóa hồ sơ là nhiệm vụ quan trọng để giải quyết các công việc cấp thiết.

Lãnh đạo xã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công nhanh chóng đi vào vận hành, ứng dụng công nghệ vào thực hiện các nhiệm vụ nhằm đáp ứng công việc nhanh, hiệu quả, đồng bộ và kịp thời.

Xã biên giới Ea Bung nhiều tuần liền đứng thứ 1/102 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk về mức độ số hóa hồ sơ (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Tại xã chúng tôi, 100% cán bộ, công chức đều sử dụng hiệu quả và thành thạo hệ thống Idesk và mail công vụ trong việc chuyển, xử lý văn bản đi và đến trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao.

Thường xuyên đôn đốc xử lý văn bản đến, tránh việc xử lý quá hạn trên hệ thống. Các cán bộ, công chức, người lao động đều đoàn kết, đồng lòng để thực hiện nhiệm vụ được giao", ông Phú cho hay.

Mục tiêu phục vụ nhân dân

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung cho biết thêm, xã đã tạo nhóm Zalo cán bộ, công chức của xã với gần 60 thành viên tham gia nhằm kịp thời chỉ đạo các công tác nghiệp vụ, công tác chuyên môn nhanh chóng, kịp thời để triển khai tại từng bộ phận.

Đối với Trung tâm phục vụ hành chính công xã, các chuyên viên đã vận dụng và thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công Quốc gia ngay từ 1/7.

"Việc liên tục nhiều tuần liền đứng thứ nhất về công tác số hóa hồ sơ của tỉnh là niềm vui, động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của xã để ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn, đặt mục tiêu phải phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Đặc biệt, luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi khi đến đăng ký làm việc tại xã", ông Phú trao đổi.

Mỗi ngày Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung tiếp nhận trung 70-100 hồ sơ của người dân thuộc nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo xã Ea Bung thăm hỏi người dân khi bà con đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã làm các thủ tục hành chính (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Y Mơ Mlô, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, kết quả số hóa hồ sơ của xã Ea Bung là điều rất đáng ghi nhận và biểu dương khi chính quyền xã đã vượt qua những khó khăn khi mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả.

"Với việc xã biên giới đứng hạng nhất trong công tác số hóa hồ sơ của tỉnh, các địa phương cũng cần học hỏi những kinh nghiệm của xã Ea Bung để tăng thứ hạng của đơn vị mình.

Nhiều địa phương có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt và hiện đại hơn các xã khó khăn, cần cố gắng để ứng dụng, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, gọn, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp", ông Y Mơ Mlô bày tỏ.