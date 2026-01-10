Ngày 7/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 73/UBND-SNV yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý. Ngoài ra, chính sách này còn áp dụng với người làm việc thường xuyên tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trong độ tuổi lao động, là lãnh đạo chuyên trách, công chức, viên chức được giao biên chế.

Hà Nội chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức từ tháng 1/2026 (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Chi hằng tháng tối đa 0,5 lần quỹ lương cơ bản

Nghị quyết 81 quy định việc chi thu nhập tăng thêm được thực hiện theo hai hình thức, gồm chi hằng tháng và chi vào cuối năm, trên cơ sở quỹ lương cơ bản và kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, thành phố sử dụng tối đa 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Mức chi được tính theo lương ngạch, bậc, chức vụ hoặc chức danh đang hưởng, không bao gồm các khoản phụ cấp.

Việc chi trả thu nhập tăng thêm hằng tháng nhằm góp phần cải thiện thu nhập thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo nền tảng để thực hiện cơ chế khuyến khích gắn với chất lượng và hiệu quả công việc.

Chi cuối năm gắn với kết quả đánh giá

Bên cạnh khoản chi hằng tháng, Nghị quyết cho phép sử dụng tối đa 0,3 lần quỹ lương cơ bản hằng tháng, tính theo số biên chế hiện có, để chi thu nhập tăng thêm vào cuối năm.

Khoản chi này chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại từ mức "hoàn thành nhiệm vụ" trở lên. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại để quyết định mức chi cụ thể cho từng cá nhân, bảo đảm đúng nguyên tắc và phạm vi nguồn kinh phí được giao.

Nghị quyết nhấn mạnh việc chi thu nhập tăng thêm phải dựa trên năng lực, hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người, tránh bình quân, cào bằng trong chi trả.

Nguồn kinh phí từ cải cách tiền lương

Nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm được lấy từ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo quy định chung của Trung ương.

UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để bố trí kinh phí chi thu nhập tăng thêm. Trường hợp nguồn không bảo đảm, các đơn vị tổng hợp nhu cầu, gửi Sở Tài chính để xem xét, đề xuất bổ sung theo quy định.

Sau năm 2026, căn cứ vào nguồn cải cách tiền lương còn dư và kết quả thực hiện trong năm, UBND Thành phố sẽ báo cáo HĐND xem xét, quyết định mức trích chi thu nhập tăng thêm cho các năm tiếp theo, với trần không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Để bảo đảm triển khai Nghị quyết kịp thời, hiệu quả, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết; đồng thời xây dựng, công khai phương án chi thu nhập tăng thêm theo đúng đối tượng, đúng nguồn và đúng định mức được phê duyệt.

Sở Tài chính được giao tham mưu phân bổ, giao dự toán kinh phí; hướng dẫn cụ thể mức chi, thời gian tính hưởng, phương thức chi trả và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, áp dụng từ tháng 1/2026.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn đối tượng, nguyên tắc thực hiện; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai và phối hợp rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm.

Các cơ quan, đơn vị phải gửi báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị (nếu có) về Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Việc triển khai Nghị quyết 81/2025/NQ-HĐND được kỳ vọng góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương cải cách tiền lương, tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.