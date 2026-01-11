Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành chi trả quà Tết 2026 trước 31/1

Đây là yêu cầu được Bộ Nội vụ nêu rõ trong công văn hướng dẫn gửi UBND các tỉnh, thành phố, nhằm triển khai Quyết định số 01/QĐ-CTN ngày 5/1/2026 của Chủ tịch nước về việc tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

Theo hướng dẫn, quà Tết của Chủ tịch nước được tặng bằng tiền, chi trả từ ngân sách trung ương, thông qua ngân sách địa phương, gắn với việc thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Cựu chiến binh tại lễ diễu binh A80 tháng 9/2025 (Ảnh: Hải Long).

Mỗi người chỉ nhận một suất quà, ưu tiên mức cao nhất

Bộ Nội vụ nêu rõ nguyên tắc: mỗi người chỉ được nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng đủ điều kiện hưởng các mức quà khác nhau thì chỉ nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận một suất theo mức đó.

Đối với thân nhân liệt sỹ, việc nhận quà được thực hiện theo nguyên tắc cử đại diện. Theo đó, mỗi liệt sỹ chỉ có một người đại diện thân nhân còn sống được nhận một suất quà. Trường hợp người đại diện thân nhân liệt sỹ đồng thời thuộc diện được nhận quà theo các nhóm đối tượng khác thì phải cử một thân nhân khác của liệt sỹ để nhận suất quà dành cho thân nhân liệt sỹ.

Trong trường hợp thân nhân liệt sỹ chỉ còn một người duy nhất còn sống và người này đồng thời thuộc diện được nhận quà theo nhóm đối tượng khác, thì người đó được nhận thêm một suất quà với tư cách đại diện thân nhân liệt sỹ.

Đối với các liệt sỹ không còn thân nhân, người thờ cúng liệt sỹ sẽ là người được nhận quà của Chủ tịch nước. Mỗi liệt sỹ tương ứng với một suất quà.

Hoàn thành chi trả trước 31/1, báo cáo kết quả trước 15/2

Bộ Nội vụ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, lập danh sách, chi trả quà Tết đầy đủ, đúng đối tượng và hoàn thành trước ngày 31/1.

Việc tặng quà phải được kết hợp chu đáo với hoạt động thăm hỏi, động viên người có công, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đối với những đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp cách mạng.

Căn cứ đối tượng nhận quà theo quy định, phòng văn hóa - xã hội cấp xã có trách nhiệm lập danh sách người được nhận quà theo biểu mẫu thống nhất, gửi Sở Nội vụ để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc và phê duyệt. Sau khi phê duyệt, danh sách được chuyển lại để tổ chức thực hiện chi trả.

Sở Nội vụ các địa phương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả tặng quà về Bộ Nội vụ (Cục Người có công) trước ngày 15/2/2026.

Đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội và công an nhân dân, việc tặng quà được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an