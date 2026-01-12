Tiền trợ cấp bị "treo" 4 tháng, người nuôi con khuyết tật lâm cảnh khó khăn

Nhiều tháng qua, hàng trăm hộ dân tại xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk) đang phải đối mặt với khó khăn khi chính quyền xã chậm trễ trong việc chi trả tiền trợ cấp xã hội theo Nghị định 20 và Nghị định 176 của Chính phủ. Tình trạng này đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh túng quẫn, đặc biệt là những hộ có người thân bị khuyết tật nặng.

Chị Mã Thị Dua (26 tuổi, trú tại thôn 15, xã Ea Rốk) là một trong số những trường hợp điển hình. Con trai chị (4 tuổi) mắc bệnh bại não nặng. Trước đây, gia đình chị nhận được 1 triệu đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng để chăm sóc con. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025 đến nay, khoản tiền này bỗng dưng bị ngắt.

Nhiều gia đình nuôi con trẻ bị khuyết tật nặng tại xã Ea Rốk mỏi mòn chờ được chi trả trợ cấp xã hội (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Có khoản trợ cấp xã hội việc chăm sóc con cũng vơi đi vất vả phần nào nhưng nhiều tháng nay tôi không được nhận tiền. Để có chi phí chăm con, tôi đi làm thuê khắp vùng, Tết gần đến chỉ mong sao sẽ sớm được nhận khoản trợ cấp để mua sắm thêm quần áo, thuốc thang cho con", chị Dua chia sẻ.

Tương tự, chị Cao Thị Thu (36 tuổi, trú tại thôn 4), thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi dưỡng hai người con đều bị khuyết tật. Con đầu 6 tuổi bị bại não kèm bệnh tim, con út mới 13 tháng tuổi cũng bị khuyết tật nặng.

"Ngày trước, tiền trợ cấp được chi trả đều đặn nhưng nhiều tháng nay bị gián đoạn, không hiểu vì sao lại không phát nữa cho các cháu. Không có tiền trợ cấp, gia đình tôi vất vả nhiều lắm", chị Thu bày tỏ sự băn khoăn.

Lý giải về tình trạng chậm trễ này, một lãnh đạo UBND xã Ea Rốk cho biết, tổng kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội của địa phương trong 6 tháng cuối năm 2025 là hơn 8,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, xã mới chỉ được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp hơn 2,2 tỷ đồng, đủ chi trả cho tháng 7 và tháng 8.

"Hiện nay, kinh phí còn thiếu để chi trả trợ cấp xã hội 4 tháng còn lại của năm 2025 vào khoảng hơn 6,6 tỷ đồng. UBND xã Ea Rốk đã có 4 văn bản báo cáo, kiến nghị gửi Sở Tài chính và UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị bổ sung kinh phí, song đến nay vẫn chưa được cấp", vị lãnh đạo này cho hay.

Trước thực trạng trên, UBND xã Ea Rốk đã đề nghị Ban tự quản thôn, buôn và Bưu điện Ea Rốk thông báo đến các đối tượng thụ hưởng về việc chậm chi trả trợ cấp xã hội từ tháng 9 đến nay. Chính quyền xã Ea Rốk sẽ thông báo lịch chi trả cụ thể ngay khi được cấp bổ sung kinh phí.

Phóng viên đã liên hệ lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk để làm rõ nội dung vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.