Bố mẹ bao nhiêu tuổi thì con được tính giảm trừ thuế thu nhập năm 2026?

Về cách tính thuế thu nhập cá nhân với người lao động, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe Vũ Thuỳ Trang cho biết, Điểm b, Khoản 3, Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về các đối tượng người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng để tính giảm trừ gia cảnh.

Bao gồm các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Căn cứ vào Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi đáp ứng các điều kiện.

Cụ thể, người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động; Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Theo bà Trang, căn cứ Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2026 (Ảnh: Hoa Lê).

Theo đó, vào năm 2026, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 61 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và đủ 57 tuổi đối với lao động nữ.

Như vậy, trong năm 2026, con cái có người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp trong độ tuổi lao động hoặc ngoài độ tuổi lao động được tính giảm trừ gia cảnh nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Người trong độ tuổi lao động nếu bị khuyết tật, không có khả năng lao động, đồng thời không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng thì được tính giảm trừ gia cảnh.

Người có tuổi từ đủ 61 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và đủ 57 tuổi đối với lao động nữ và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng thì được tính giảm trừ gia cảnh.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.