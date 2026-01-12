Honda Việt Nam ra mắt mẫu xe máy điện mới Honda UC3

Đồng thời, HVN cũng công bố chính sách bán hàng mới dành cho mẫu xe điện CUV e: và triển khai hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e: Swap Battery Station) tại các thành phố lớn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện cho người dùng Việt.

Xe máy điện Honda UC3 (Ảnh: HVN).

Lần đầu tiên ra mắt mẫu xe máy điện Honda UC3 tại Việt Nam

Mẫu xe máy điện Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Intelligent Urban Life Partner” - Người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị, hướng tới việc mang đến trải nghiệm di chuyển mới mẻ và hiện đại.

Trên nền tảng đó, Honda UC3 không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày mà còn tiếp tục kế thừa trọn vẹn các giá trị cốt lõi về chất lượng, độ an toàn và tính tiện dụng.

Honda UC3 sở hữu thiết kế hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, nổi bật với các đường cong mềm mại xuyên suốt thân xe và phần đuôi vòm cong đặc trưng. Mẫu xe được ra mắt với 2 phiên bản và 3 màu sắc, bao gồm phiên bản Tiêu chuẩn (xanh ngọc trai tahiti và trắng ngọc trai) và phiên bản Đặc biệt (đen thiên thạch).

Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Intelligent Urban Life Partner” (Ảnh: HVN).

Bên cạnh thiết kế hiện đại, Honda UC3 được trang bị mô tơ điện tích hợp bánh sau do Honda phát triển, công suất tối đa 6,0kW, cho tốc độ tối đa 80km/h và khả năng tăng tốc tương đương xe xăng 160cc. Mẫu xe là sản phẩm đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN sử dụng pin LFP cố định đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, dung lượng 3.174kWh, bố trí dưới sàn xe giúp tối ưu không gian cốp 26 lít.

Nhờ hệ thống phanh tái sinh, xe có thể di chuyển khoảng 120km sau mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn WMTC), đồng thời được trang bị phanh CBS, ba chế độ lái và chế độ hỗ trợ lùi. Các tiện ích nổi bật gồm màn hình TFT 5inch kết nối Honda RoadSync®, cổng sạc phía trước tích hợp khóa thông minh và hộc để đồ trước kèm cổng USB Type-C. Honda UC3 sử dụng chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO với bộ sạc 1.200 W, cho phép sạc đầy trong khoảng 4 giờ.

Màn hình xe máy điện Honda UC3 (Ảnh: HVN).

Honda công bố chính sách bán hàng và dịch vụ

Nhằm xóa tan mối lo ngại của khách hàng về việc xe điện nhanh mất giá hay khó bán lại sau thời gian sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm, HVN phối hợp cùng Hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) Kinh doanh xe điện tiên phong triển khai chính sách mua lại và tân trang Honda UC3 đầy hấp dẫn.

Cụ thể, khi xe đáp ứng các điều kiện về giấy tờ, bảo dưỡng, ngoại hình và tình trạng vận hành, HEAD sẽ cam kết thu mua lại với mức giá phù hợp. Giá trị mua lại được xác định dựa trên các tiêu chí như quãng đường đã đi, tuổi đời xe, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng phụ tùng thực tế.

Honda đồng thời công bố thời gian bán hàng dự kiến vào tháng 6 tại HEAD Kinh doanh xe điện. Giá bán chính thức sẽ được công bố trước thời điểm mở bán.

Công bố chính sách bán hàng mới dành cho xe máy điện cao cấp CUV e:

Song song với việc ra mắt Honda UC3, Honda Việt Nam cũng công bố chính sách bán hàng mới dành cho mẫu xe điện cao cấp CUV e:. Là mẫu xe điện toàn cầu của Honda, CUV e: sở hữu thiết kế đơn giản, tinh tế với hai tông màu đen - trắng hiện đại, hệ thống đèn LED đặc trưng và sàn để chân phẳng mang lại tư thế ngồi thoải mái, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Xe máy điện Honda CUV e: (Ảnh: HVN).

CUV e: được trang bị động cơ mạnh mẽ kết hợp hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và hoán đổi linh hoạt, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Mẫu xe tích hợp phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái và chế độ hỗ trợ lùi, giúp việc di chuyển trong đô thị trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, CUV e: sở hữu màn hình TFT 7 inch kết nối hệ thống Honda RoadSync Duo® qua Bluetooth, cùng hệ thống khóa thông minh Smart Key và hộc để đồ trước dung tích lớn tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hiện đại.

Bên cạnh chính sách cho thuê hiện tại, HVN sẽ bổ sung chính sách bán hàng mới, dự kiến bắt đầu từ tháng 26/3, với hai gói lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng.

Gói 1: Bán xe CUV e: kèm 2 pin và 2 sạc với giá đề xuất 65 triệu đồng (đã gồm VAT 10%).

Gói 2: Bán xe CUV e: không kèm pin (đã bao gồm 2 sạc) với giá đề xuất 45 triệu đồng và phí dịch vụ thuê 2 pin: 250.000 đồng/tháng (đã gồm VAT 10%).

Triển khai hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e: Swap Battery Station)

Hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) và trạm đổi pin (Honda e: Swap Battery Station) đều được triển khai tại các HEAD Kinh doanh xe điện và bắt đầu từ các thành phố lớn. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trạm sạc, thanh toán và quản lý dịch vụ trên ứng dụng My Honda+.

Tủ đổi pin của Honda (Ảnh: HVN).

Thông qua việc xây dựng mạng lưới trạm sạc pin và trạm đổi pin an toàn, Honda Việt Nam không chỉ mang đến sự an tâm cho người dùng xe điện trong quá trình sử dụng, mà còn từng bước góp phần hình thành hạ tầng xã hội cho tương lai di chuyển bền vững tại Việt Nam.