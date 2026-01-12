Những xã, phường có 4 phó chủ tịch ở Quảng Ngãi

Ngày 12/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định phê duyệt số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và số lượng phó chủ tịch UBND của 96 xã, phường, đặc khu.

Theo quyết định này, tổng số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 60 người. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng có từ 5 đến 6 phó giám đốc; Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh có từ 4 đến 5 cấp phó.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định phê duyệt số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (Ảnh: Quốc Triều).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công Thương có từ 3 đến 4 cấp phó. Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp có từ 2 đến 3 cấp phó; Sở Ngoại vụ có không quá 2 cấp phó.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Giám đốc Sở Nội vụ khi tham mưu kiện toàn cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải thực hiện giảm dần số lượng. Trên cơ sở đó, đến năm 2030, số lượng cấp phó tại các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ đúng theo định hướng, quy định của Trung ương.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định phê duyệt số lượng phó chủ tịch UBND của 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh là 226 người. Trong số này có 7 đơn vị được bố trí 4 phó chủ tịch UBND, gồm các phường Kon Tum, Nghĩa Lộ, Cẩm Thành và các xã Vạn Tường, Bình Sơn, Đông Sơn, Tư Nghĩa.

Tiếp đó có 20 xã, phường được bố trí 3 phó chủ tịch UBND, những đơn vị còn lại được phép bố trí 2 phó chủ tịch.