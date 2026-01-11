Trợ cấp mai táng với người nghỉ hưu qua đời trong năm 2026

Chế độ trợ cấp mai táng

Trong năm 2026, chế độ trợ cấp mai táng được áp dụng theo quy định tại Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024.

Theo đó, mức trợ cấp mai táng dành cho thân nhân người nghỉ hưu bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng mà người đang hưởng lương hưu qua đời.

Mức tham chiếu do Chính phủ quy định. Trong thời gian chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng lương cơ sở. Tại thời điểm lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở. Như vậy, trong năm 2026, mức trợ cấp mai táng là 23,4 triệu đồng.

Đối tượng được nhận trợ cấp mai táng thân nhân, người thừa kế và tổ chức, cá nhân lo mai táng cho người qua đời.

Người đang hưởng lương hưu qua đời, người lo mai táng cho họ được nhận trợ cấp mai táng là 23,4 triệu đồng (Ảnh minh họa; Tùng Nguyên).

Hồ sơ hưởng trợ cấp

Thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp mai táng được Bộ Nội vụ công bố tại Quyết định số 863/QĐ-BNV ngày 7/8/2025. Theo đó, hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng bao gồm 3 thành phần.

Thứ nhất là sổ BHXH (người mất là người đang hưởng lương hưu thì không cần giấy tờ này).

Thứ hai là bản sao giấy chứng tử, hoặc trích lục khai tử, hoặc bản sao giấy báo tử, hoặc bản sao quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết.

Thứ ba là tờ khai của thân nhân, cá nhân lo mai táng.

Thời hạn nộp hồ sơ

Trong Quyết định số 863/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ cũng quy định rõ trình tự thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp mai táng.

Theo đó, đối với trường hợp người đang hưởng lương hưu qua đời thì thân nhân hoặc tổ chức, cá nhân lo mai táng cho họ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Lưu ý, người thực hiện thủ tục này phải nộp hồ sơ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người đang hưởng lương hưu qua đời.

Tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện hưởng chế độ như nhau

Theo Quyết định số 863/QĐ-BNV, có 4 trường hợp người lao động sau khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng cho họ được nhận một lần trợ cấp mai táng.

Thứ nhất, người lao động (công dân Việt Nam và công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam) có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên.

Thứ hai, người lao động là công dân Việt Nam có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên, trong trường hợp thời gian đóng BHXH bắt buộc dưới 12 tháng.

Thứ ba, người lao động là công dân Việt Nam chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ tư, người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu; người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Như vậy, người đang hưởng lương hưu tham gia BHXH tự nguyện hay BHXH bắt buộc qua đời thì người lo mai táng cho họ đều được hưởng chế độ trợ cấp mai táng như nhau.