Thêm nhóm người được hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế từ năm 2026

HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 36 về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1.

Theo đó, việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế được áp dụng đối với các đối tượng bao gồm:

- Người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo quy định của Chính phủ.

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

- Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi có nơi thường trú, tạm trú tại: các xã khu vực I; các thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng chưa tham gia lại bảo hiểm y tế cho đến khi tìm được việc làm mới và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

- Người thuộc hộ gia đình thoát nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của trung ương trong thời gian 24 tháng từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo.

- Người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang được tập trung vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành Y tế quản lý trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú.

- Cộng tác viên dân số.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2026-2030 sẽ có thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn)

Ngoài mức hỗ trợ 100%, Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ 50% sẽ được áp dụng đối với học sinh, sinh viên khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và các học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Đồng Nai; nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản (ấp).

Mức hỗ trợ 50% cũng được áp dụng đối với nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ dành cho nhóm này là 1 năm kể từ khi đối tượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

Địa phương cũng hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn Trung ương. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của Trung ương được hỗ trợ 20% mức đóng.

Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thì được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách được bố trí hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Đặc biệt, HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh giám sát và vận động người dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của các đối tượng được thụ hưởng chính sách đến các cơ quan có thẩm quyền.