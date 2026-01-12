Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Đưa dự án nhà ở xã hội vào “luồng xanh”

Ngày 12/1, tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã diễn ra lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội CT-01 tại Khu đô thị An Bình Tân.

Dự án Nhà ở xã hội CT-01 có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, do Tập đoàn Alphanam làm chủ đầu tư. Công trình gồm 2 khối nhà chung cư cao 15 tầng, cung cấp hơn 770 căn hộ cho người dân có nhu cầu về nhà ở xã hội, với diện tích 35-70m2/căn.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Trung Thi).

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự án Nhà ở xã hội CT-01 sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn cung nhà ở xã hội, đặc biệt đối với người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công trình giúp hiện thực hóa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 là 1.103 căn theo quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ, cũng như mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án (Ảnh: Hà Phan).

Tỉnh Khánh Hòa cần có cơ chế khuyến khích những nhà đầu tư đã có sẵn quỹ đất sạch phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có đủ năng lực tài chính đề xuất dự án để thực hiện giao chủ đầu tư theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; triển khai đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng cùng các thủ tục liên quan.