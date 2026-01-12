Tổng thống Trump: 50 triệu thùng dầu Venezuela đang trên đường tới Mỹ

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 11/1 bày tỏ sẵn sàng gặp gỡ Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự ngày 3/1.

“Chúng tôi đang hợp tác rất tốt với giới lãnh đạo (Venezuela), và chúng ta sẽ xem mọi việc diễn ra như thế nào”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một.

Tổng thống Trump cho biết Tổng thống lâm thời Rodriguez đã đề nghị cung cấp cho Mỹ 50 triệu thùng dầu và lô dầu này đang trên đường đến Mỹ.

"Bà ấy (Tổng thống lâm thời Venezuela) hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có thể nhận 50 triệu thùng dầu hay không, và tôi nói có, chúng tôi có thể. Nó trị giá 4,2 tỷ USD và đang trên đường đến Mỹ", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Ông Trump không nêu rõ các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hoặc liệu lô dầu này có liên quan đến các cuộc đàm phán chiến lược giữa hai nước hay không. Mỹ hiện có các nhà máy lọc dầu được thiết kế đặc biệt để tinh chế loại dầu của Venezuela.

Tổng thống Trump không đưa ra thời gian cụ thể cho cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống lâm thời Rodriguez, hay chuyến thăm tiềm năng của ông hoặc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Venezuela. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến​​ gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Machado trong tuần này.

Khi được hỏi liệu có công ty dầu khí nào cam kết ủng hộ quyết định của ông về việc tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela hay không, Tổng thống Trump cho biết ông “không hài lòng” với phản hồi của tập đoàn ExxonMobil.

Trước đó, Giám đốc điều hành của ExxonMobil cảnh báo “không thể đầu tư” vào Venezuela trong bối cảnh hiện tại, nói rằng tình hình hiện tại tiềm ẩn rủi ro không thể chấp nhận được đối với tập đoàn.

“Chúng tôi có lẽ sẽ không khuyến khích Exxon tham gia”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đích thân quyết định công ty nào của Mỹ có thể vào Venezuela và tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Các giám đốc điều hành ngành dầu khí phần lớn từ chối cam kết về một thỏa thuận như vậy trong cuộc họp với nhà lãnh đạo Mỹ vào tuần trước.

Tổng thống Trump tuyên bố các công ty Mỹ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào hoạt động sản xuất dầu mỏ của Venezuela.

“Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela và cuối cùng nâng sản lượng dầu lên mức chưa từng thấy trước đây. Khi cộng Venezuela và Mỹ lại với nhau, chúng tôi có 55% lượng dầu của thế giới”, ông Trump cho biết.

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ được cho là lớn nhất thế giới, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez.

Ông Trump viện dẫn việc quốc hữu hóa “không công bằng” này là một trong những lý do khiến ông ra lệnh điều lực lượng đặc nhiệm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khỏi dinh thự ở Caracas.

Sau cuộc đột kích vào Caracas, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, chính quyền lâm thời Venezuela đã đồng ý chuyển 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Số dầu này sẽ được chuyển thẳng đến các cảng của Mỹ. Ông Trump cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được vì lợi ích của người dân 2 nước.

Ông cũng nói rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất như một phần của thỏa thuận với Washington liên quan đến việc bán dầu mỏ của quốc gia Mỹ Latinh này.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn thu từ dầu của Venezuela trong thời gian dài để bảo đảm quốc gia này hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ, đồng thời cũng muốn các tập đoàn dầu khí lớn khôi phục các mỏ dầu của Venezuela sau nhiều thập niên suy thoái.