Hai nhóm người rượt đuổi, gây náo loạn ở TPHCM

Ngày 12/1, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh hai nhóm người rượt đuổi, gây náo loạn trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng.

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai nhóm gồm khoảng 20 người lớn tiếng, đuổi đánh, ném đồ vật về phía nhau trên đường Dương Bá Trạc, đoạn gần cầu Kênh Xáng (phường Chánh Hưng).

Nhóm người rượt đuổi, gây náo loạn ở phường Chánh Hưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong lúc ẩu đả, một nhóm bất ngờ tháo chạy, băng qua lan can đường để thoát thân. Vụ đánh nhau khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, nhiều người tham gia giao thông không dám vượt qua. Vụ việc được một người đi đường quay lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Chánh Hưng phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập được một số đối tượng liên quan vụ ẩu đả.