Tăng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng từ 1/1

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 76/2009/NĐ-CP, Nghị định 14/2012/NĐ-CP, Nghị định 17/2013/NĐ-CP và Nghị định 117/2016/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/1, chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 1/1.

Theo đó, nghị định mới đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các nghị định được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, Chính phủ sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ như sau:

Như vậy, với Cục loại 2, hệ số phụ cấp chức vụ giữ nguyên như quy định tại Nghị định 204 hiện hành. Còn với Cục loại 1, hệ số được nâng lên, cao hơn 0,10 so với chức danh tương đương của Cục loại 2.

Nghị định cũng bãi bỏ toàn bộ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các Tổng cục và Cục thuộc Tổng cục do mô hình Tổng cục kết thúc hoạt động từ ngày 1/3. Hệ số của các tổ chức này sẽ áp dụng theo khung phụ cấp của Cục thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, nghị định mới cũng bổ sung khoản 9a tại Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể, phụ cấp của các chức danh trong UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Như vậy, chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,7 tại Hà Nội và TP.HCM và 0,6 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,6 và 0,5 tương ứng. Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị lớn và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,20 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các địa bàn còn lại.

Đồng thời, nghị định mới cũng sửa đổi phụ cấp của Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ:

Như vậy, phụ cấp chánh thanh tra Bộ giữ nguyên hệ số 1; phó chánh thanh tra là 0,8. Với thanh tra thuộc Cục, Chánh Thanh Tra hưởng hệ số 0,7 và 0,6 tương ứng với cục loại 1 và loại 2.