Cậu bé lớp 5 đạt 8.0 IELTS: “Con không vui lắm vì thấy đề dễ"

Chia sẻ về điểm IELTS của mình, Trần Đình Hoàng Phúc (10 tuổi, TPHCM) cho biết cảm thấy tiếc vì điểm phần viết (writing) chỉ đạt 7.0.

"Nhận kết quả, con có vui nhưng không vui như con nghĩ. Khi vào phòng thi, con thấy đề dễ hơn suy nghĩ và đặt mục tiêu là 8.5 IELTS”, Phúc tiếc nuối.

Trần Đình Hoàng Phúc, 10 tuổi, vừa đạt 8.0 IELTS (Ảnh: Nhật Minh).

Ở lần thi đầu tiên, cậu học sinh 10 tuổi đạt điểm 8.5 ở cả 3 kỹ năng là reading (đọc), listening (nghe), speaking (nói); kỹ năng writing (viết) đạt 7.0. Do đó, điểm tổng thể (overall) là 8.0.

Phúc thẳng thắn nhìn nhận mình còn hạn chế vì không đủ từ vựng và phát triển ý tưởng hiệu quả. Song, đạt 7.0 phần viết đã là một sự tiến bộ lớn, khi trước đây chỉ ở mức 5.5 điểm.

“Con từng học ở nhiều trung tâm nhưng nếu dạy theo kiểu nhớ và học thuộc lòng thì con không hiểu được. Vì thế, gần nhất con đã chuyển sang học để hiểu sâu hơn, từ đó, phát triển ý tưởng cũng tốt hơn, bớt loạn xạ", Hoàng Phúc chia sẻ.

Về phần nói (speaking), cậu bé cho biết trong quá trình ôn luyện, giáo viên đã dạy cách sử dụng ngôn ngữ thông dụng để phù hợp với học sinh. Dù ngôn ngữ không quá trang trọng nhưng dễ áp dụng, đồng thời có thể cho Phúc tăng độ trôi chảy, mạch lạc.

"Các thầy cô dạy con nhiều cụm từ dễ dùng, áp dụng được vào nhiều tình huống, nghe hay, có ý nghĩa", Phúc nói thêm.

Phần cậu bé tự tin nhất là listening (nghe) bởi thường xuyên xem các video tiếng Anh trên Youtube. Điều này giúp khả năng nghe được nâng cao dần.

Về lộ trình học tiếng Anh, Hoàng Phúc được ba mẹ cho học tiếng Anh từ khoảng 3 tuổi tại một số trung tâm ở TPHCM. Cùng với đó, cậu có thời gian tự học và học tại nhà của một cô giáo trong chung cư mình đang sống. Trước khi đi đến trung tâm ôn luyện IELTS, Phúc tự học tiếng Anh trực tuyến.

Đáng chú ý, cậu là người đề nghị với ba mẹ để mình được ôn luyện và thi IELTS. Trong tương lai, em muốn làm một nhà khoa học hoặc một thông dịch viên.

"Con muốn thi IELTS sớm, để con biết bản thân ở đâu, trình độ của mình đang ở đâu", Phúc tâm sự.

Hoàng Phúc và gia đình chụp hình kỷ niệm khi chinh phục được mục tiêu 8.0 IELTS (Ảnh: Nhật Minh).

Anh Trần Đình Hoàng Hưng, ba của Hoàng Phúc, cho biết gia đình rất vui khi thấy con được 8.0 IELTS và nhận định từ nhỏ đến giờ, bé có năng khiếu về ngôn ngữ. Bé học rất nhanh và luôn muốn mình được thử thách hơn.

Theo anh Hưng, từ năm lớp 3 (khi 8 tuổi) Phúc đã thi các chứng chỉ tiếng Anh dành cho thiếu nhi, với chứng chỉ Flyers đạt 15/15 khiên.

Cậu bé tiểu học này cũng đã thi hết các chứng chỉ KET, PET, FCE (đều được điểm A), đã có chứng chỉ Cambridge bậc C1, sắp tới sẽ thi tiếp chứng chỉ CPE.

Người ba cho hay con học tiếng Anh với phương pháp linearthinking (tư duy) và thấy hiệu quả. Trái với những cách học thuộc lòng, ghi chép từ vựng vào vở rồi học thuộc thường thấy, phương pháp học tư duy giúp Phúc nhiều hơn.