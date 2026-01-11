Chi tiết mức trợ cấp thương binh loại B năm 2026

Các cựu chiến binh tập luyện chuẩn bị tham gia đại lễ ngày 30/4/2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo Khoản 3 Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, thương binh loại B là quân nhân, công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên trong khi tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31/12/1993.

Trong năm 2026, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP. Theo đó, mức chuẩn để tính mức hưởng trợ cấp đối với người có công là 2.789.000 đồng.

Căn cứ vào mức chuẩn trên, tại Phụ lục III, Nghị định 77/2024/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.

Theo phụ lục này, trong năm 2026, mức trợ cấp cao nhất dành cho thương binh loại B với tỷ lệ tổn thương cơ thể 100% là 7.397.000 đồng/tháng, mức trợ cấp thấp nhất với tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% là 1.552.000 đồng/tháng.

Cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B trong năm 2026 như sau: