Người phụ nữ nghèo bật khóc vì 6 con bò bị lũ dữ cuốn trôi

Ngày 23/11, gần một tuần sau trận lũ lịch sử, tại khu phố 3, nơi ngập nặng nhất phường Quy Nhơn Bắc (Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai), người dân vẫn sống trong cảnh không điện, nhà cửa ngổn ngang, nhiều gia đình trắng tay.

Dẫn theo con trai 9 tuổi chờ nhận cơm, nước từ các đoàn từ thiện, chị Phan Thị Minh Tâm (46 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc) bật khóc khi kể khối tài sản trị giá trị nhất của gia đình là 6 con bò đã bị lũ dữ cuốn trôi.

“Vợ chồng tính bán bò để sửa lại ngôi nhà cho đàng hoàng để con cái ở, ai ngờ giờ lũ cuốn trôi đi hết. Chồng tôi kiếm mấy ngày nay nhưng không thấy con nào. Nước lũ lớn quá, ngập gần hết mái nhà, tội nhất 2 đứa nhỏ ngồi trên mái nhà gần 2 ngày 1 đêm, lạnh và đói”, chị Tâm bật khóc.

Nhiều tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi, bò chết, lúa mọc mầm...

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, ông Võ Văn Lắm (trú cùng khu phố 3) nhờ được hàng xóm bơi sang phá mái tôn rồi trèo lên mái nhà nên thoát nạn.

“Đêm 18 rạng sáng 19/11, nước lũ lên quá nhanh, chỉ còn 30cm là ngập hết cửa ra vào. Cả nhà đập cửa kêu cứu rất lâu hàng xóm mới nghe được để phá mái tôn, thoát nạn. Hôm đó nếu không có hàng xóm kịp thời cứu thì chắc 3 bố con tôi khó bảo toàn tính mạng", ông Lắm bàng hoàng kể lại.

Theo ông Võ Văn Thành, Trưởng khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc, khu phố 3 nằm trong tâm lũ nên thiệt hại nặng nề nhất phường. Nước lũ năm nay vượt gấp 3 lần so với lũ năm 2009, hầu như nhà dân nào nước cũng ngập hơn 2m trở lên. Mọi đồ dùng của người dân bị hư hại hoặc lũ cuốn trôi nên bà con đang rất khó khăn.

"Trước và sau lũ, chúng tôi ưu tiên việc cứu người, cứu trợ không để người dân bị đói. Khi lũ rút rất nhiều đoàn cứu trợ của Trung ương, Quân khu 5, Tỉnh đoàn, mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh cứu trợ người dân khu phố 3. Hiện nay, nước lũ rút nhưng một số nơi trũng thấp trên đường bê tông vẫn ngập nước, đi lại khó khăn”, ông Thành cho hay.

Người dân phường Quy Nhơn Bắc bàng hoàng với mực nước lũ lịch sử năm nay, nhiều khu vực nước ngập sâu 2-3m.

Ôm túi hàng cứu trợ gồm chiếc chăn mỏng, ít bộ đồ quần áo bà Thái Thị Hà (63 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc) chưa hết bàng hoàng, nói chưa bao giờ gặp trận lũ kinh hoàng đến vậy.

“Nước lên cao chảy ào ào, vợ chồng leo lên trên gác, nước dâng theo. Vợ chồng đã dỡ mái ngói sẵn sàng leo lên mái nhà, nhưng may ông trời ngưng. Thiên tai phải chịu thôi, nhưng tài sản trôi hết, trâu, bò, lợn, gà bị trôi sạch, đồ sinh hoạt trong nhà bị ướt hư hỏng hết”, bà nói.

Rất đông người dân tập trung tại trụ sở khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc để chờ nhận hàng cứu trợ.

Với người dân khu phố 3 nói riêng và vùng lũ tỉnh Gia Lai nói chung, nhu yếu phẩm cần nhất lúc này là thức ăn, nước sạch, chăn mền, quần áo vì nước lũ ngập sâu 2-3m, toàn bộ tài sản gần như bị hư hỏng.

Vị trí nhiều khu phố thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai vừa trải qua trận lũ kinh hoàng, thiệt hại lớn về tài sản của người dân (Ảnh: Google Maps).