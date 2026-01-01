Cán bộ xã xuyên đêm, "cày" thêm ngày nghỉ trao quà Tết đến người dân

Tỉnh Nghệ An được cấp bổ sung từ ngân sách Trung ương gần 114 tỷ đồng để thực hiện tặng quà của Đảng và Nhà nước đến người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Có 86.607 người có công với cách mạng và 198.390 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí được nhận quà của Đảng và Nhà nước, mức quà tặng là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền.

Cán bộ xã Bình Minh chi trả quà Tết đến người dân trong đêm 31/12/2025 (Ảnh: Hùng Thơm).

Chiều 31/12/2025, UBND tỉnh Nghệ An quyết định trích ngân sách tỉnh hơn 34 tỷ đồng tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí trên địa bàn, tương ứng mỗi trường hợp 100.000 đồng.

Xã Bình Minh (Nghệ An) có 2.277 người được nhận quà Tết, với tổng số tiền hơn 1,13 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng người có công, bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội lớn của tỉnh Nghệ An.

Theo đại diện Phòng Văn hóa xã Bình Minh, công tác chi trả quà Tết thuận lợi khi 1.953 người nhận qua tài khoản (chiếm đến hơn 85,7%), chỉ có 324 trường hợp nhận tiền mặt.

Đến 22h ngày 31/12/2025, địa phương này đã hoàn tất việc chi trả tiền quà của Trung ương và của tỉnh đến các đối tượng được thụ hưởng.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó trưởng phòng Văn hóa xã Giai Lạc (Nghệ An), cho biết trong chiều 31/12/2025, địa phương đã hoàn tất chi trả quà Tết đến 1.815/1.815 đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội. Trong đó có 1.761 người nhận qua tài khoản ngân hàng và 54 người nhận tiền mặt.

Niềm vui của người dân xã Giai Lạc khi nhận quà của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Xã Giai Lạc có 758 trường hợp người có công với cách mạng được nhận quà dịp này, trong đó có 364 trường hợp chi trả bằng tiền mặt. Việc chi trả tiền mặt được thực hiện từ 15h đến 22h ngày 31/12/2025 tại hội trường UBND xã.

"Có 50 trường hợp vì nhiều lí do chưa đến nhận trực tiếp, trong ngày hôm nay, mặc dù nghỉ lễ nhưng chúng tôi tiếp tục chi trả tại trụ sở UBND xã. Một số trường hợp do sức khỏe yếu, các tổ công tác của xã sẽ đến tận nhà thăm hỏi, động viên, trao quà của Trung ương và của tỉnh đến từng trường hợp. Việc chi trả quà Tết sẽ hoàn tất trong ngày 1/1”, bà Hằng thông tin.

Đến trưa ngày 1/1, xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) cũng đã hoàn tất chi trả quà Tết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An đến người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội trên địa bàn.

Địa hình biên giới, các bản phân bố xa, giao thông đi lại khó khăn, đa phần các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, không nhận chế độ hàng tháng qua tài khoản ngân hàng. Bởi vậy, địa phương này đã thành lập 6 tổ công tác, trực tiếp đến 21 bản để trao trực tiếp quà của Trung ương, của tỉnh đến người dân.

Các tổ công tác UBND xã Nhôn Mai đến từng bản để trao quà của Trung ương, của tỉnh đến người dân (Ảnh: Hồng Thái).

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết toàn xã có 439 người được nhận quà của Trung ương và của tỉnh trong dịp này, với tổng số tiền 219,5 triệu đồng.

Đến 19h ngày 31/12/2025, bộ phận kế toán xã mới nhận tiền từ kho bạc, vượt 35km về đến xã. Tuy nhiên, để đảm bảo việc chi trả kịp thời, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai đã chỉ đạo tạm ứng nguồn để tặng quà đến các đối tượng ngay trong chiều và đêm 31/12.

Riêng các bản xa như Huồi Cọ, Huồi Măn, Phá Kháo... giao thông khó khăn do ảnh hưởng từ các đợt bão và lũ quét năm 2025, để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, đến 8h ngày 1/1, các tổ công tác đã lên đường đến tận nơi để thăm hỏi, trao quà đến các đối tượng thụ hưởng.