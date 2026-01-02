Năm 2026 có sự điều chỉnh về độ tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Tuy nhiên, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu tăng dần theo lộ trình.

Theo Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm, tuổi nghỉ hưu lại tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, bước sang năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ là tròn 57 tuổi.

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu thay đổi kéo theo điều kiện hưởng lương hưu cũng thay đổi theo.

Điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ tuổi nghỉ hưu quy định như trên và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu.

Ngoài ra, trong năm 2026, người lao động cũng có thể được nghỉ hưu sớm hơn tuổi nghỉ hưu quy định như trên từ 5-10 năm trong những trường hợp cụ thể như sau: