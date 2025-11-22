Những đêm không ngủ của người dân rốn lũ Hòa Thịnh

Cơn “đại hồng thủy” vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề tại các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, đặc biệt là xã Hòa Thịnh (nay thuộc Đắk Lắk), nơi được ghi nhận là một trong những điểm ngập sâu nhất.

Tính đến 20h, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ. Chủ tịch xã khẳng định "hàng trăm người chết do lũ" là tin đồn thất thiệt.

Chị Nguyễn Thị Thu Nở (thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh) không giấu nổi sự bàng hoàng: “Tay chân tôi bủn rủn khi hay tin bố mẹ tôi đã chết. Căn nhà có bố mẹ mỗi khi trở về giờ đây đã không còn ai nữa”.

Những người con, người cháu tức tốc trở về, ngồi trước bàn thờ, không khỏi bàng hoàng trước mất mát quá lớn.

Anh Nguyễn Xuân Vũ (32 tuổi) thắp nhang cho ông nội sau khi chôn cất, nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi rất hay nói chuyện với ông, tuy bị khuyết tật nhưng ông rất minh mẫn. Nghe hàng xóm kể lại lúc nước lũ dâng cao, mọi người nghe thấy tiếng ông kêu cứu nhưng ngoài đường nước chảy xiết, không ai dám ra lúc đó. Nghe được những lời này, lòng tôi như thắt lại. Cả mấy đêm nay, nghĩ đến ông là tôi không ngủ được”.

Hàng nghìn căn nhà ở xã Hòa Thịnh bị nhấn chìm. Sau khi lũ rút, cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn, điện và nước sinh hoạt vẫn chưa được khôi phục, khiến cả vùng chìm trong bóng tối.

Người dân phải dùng đèn dầu để thắp sáng. Ông Phan Văn Ngọc (74 tuổi) dùng bữa tối với cháo và bánh bao từ các đoàn cứu trợ, ngậm ngùi: “Thèm cơm lắm nhưng không có điện đành phải chịu thôi, người ta cho cái gì thì mình ăn đó. Có đồ ăn là quý lắm rồi”.

Ông Phan Nhất Báo cùng con cháu đun nước uống bằng bếp lửa, kể lại: "Cả đời tôi chưa chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp đến vậy. Đi làm về thì thấy nước lấp xấp ngoài thềm, ăn xong chén cơm thì nước đã vào nhà gần nửa mét".

Khi màn đêm buông xuống, khung cảnh nơi đây trở nên vắng lặng, người già, trẻ nhỏ gặp nhiều khó khăn bởi cuộc sống “hai không”: không điện, không nước.

Cơn lũ đi qua, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Ông Minh đội đèn pin sửa lại xe máy sau ba ngày bị ngâm nước, than thở: "Mất hết rồi, đồ đạc trong nhà tôi bị lũ cuốn trôi hết".

Khi nước lũ rút, nhiều đoàn cứu trợ từ khắp cả nước đã đổ về xã Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân.

Những phần lương thực, chăn màn, áo quần được trao gửi đến người dân vùng lũ, như một lời động viên, sẻ chia từ đồng bào cả nước.

Những em bé đội mưa, hớt hải chạy ra đường nhận hàng cứu trợ, hình ảnh đầy ám ảnh về sự khắc nghiệt của thiên tai.

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 44 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn: khoảng 150.000 căn nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng; 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản cùng 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính gần 5.330 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản trong gia đình người dân.