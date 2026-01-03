Cử tri kiến nghị tăng mức hỗ trợ cán bộ thôn

Cử tri tại xã Ân Tường và phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, đã bày tỏ lo ngại về mức phụ cấp hiện tại cho các chức danh hoạt động ở thôn, không đủ để trang trải chi phí công tác, đặc biệt là tiền xăng xe.

Theo phản ánh, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại các thôn đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cho các vị trí như Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân… chỉ khoảng 540.000 đồng/tháng.

Mức này được cho là không đủ để chi trả các khoản phí cần thiết, đặc biệt là chi phí đi lại phục vụ công tác.

Cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn vì không đủ chi phí xăng xe phục vụ công tác (Ảnh minh họa: Xuân Hậu).

Trước thực trạng này, cử tri đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, nâng mức phụ cấp cho các đối tượng này. Mục tiêu là nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, tạo động lực để cán bộ thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi về vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chính phủ đang giao Bộ Nội vụ tham mưu ban hành nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Do nghị định này chưa được ban hành, địa phương chưa có cơ sở pháp lý để điều chỉnh chính sách.

Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Nội vụ ghi nhận ý kiến cử tri, tổng hợp, tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách liên quan ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị định, đảm bảo phù hợp với thẩm quyền và thực tế địa phương.

Cũng liên quan đến chế độ, chính sách, cử tri xã Ân Hảo còn kiến nghị về việc một số chức danh của các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ, như Chi hội trưởng Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi…, hiện chưa được hỗ trợ phụ cấp. Tình trạng này gây khó khăn trong quá trình hoạt động, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức hội.

Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với các chức danh nêu trên, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, hội viên yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội, đoàn thể ở cơ sở.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị tỉnh nghiên cứu chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho Chi hội trưởng, Chủ tịch, Chi hội phó, Phó Chủ tịch của các hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ nhằm bảo đảm quyền lợi, sức khỏe và tinh thần công tác cho lực lượng này.

Về nội dung này, UBND tỉnh Gia Lai cho biết hiện chưa có quy định về chế độ phụ cấp đối với người đứng đầu chi hội. Việc định hướng hoạt động, tổng hợp và phân bổ nguồn lực đối với các hội quần chúng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện theo quy định.