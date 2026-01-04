Để được rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, người lao động ngừng tham gia BHXH cần đạt đủ điều kiện theo quy định.

Trong năm 2026, điều kiện hưởng BHXH một lần đối với người lao động là công dân Việt Nam được quy định tại Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH năm 2024.

Người lao động muốn rút BHXH một lần cần đạt đủ điều kiện quy định (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Theo đó, người lao động đã chấm dứt tham gia BHXH mà có đề nghị thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong sáu trường hợp sau.

Thứ nhất, người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH. Trường hợp người lao động không hưởng BHXH một lần thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thứ hai, người lao động ra nước ngoài để định cư.

Thứ ba, người lao động đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.

Thứ tư, người lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Thứ năm, người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7/2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm.

Thứ sáu, người lao động công tác trong quân đội, công an, dân quân thường trực mà khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.