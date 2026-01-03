Cuộc "di cư" của gần 4.000 cán bộ, công chức về tuyến đầu

Sáp nhập tỉnh thành quy mô lớn nhất

Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt quan trọng của ngành Nội vụ và của cả hệ thống chính trị khi triển khai cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp có quy mô lớn nhất và mang tính lịch sử kể từ ngày lập nước.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc với 34 tỉnh và 3.321 xã.

Cùng với đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được triển khai với khối lượng lớn và tốc độ khẩn trương, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho mô hình mới vận hành.

Riêng trong tháng 6/2025, chỉ một tháng trước thời điểm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 33 luật, 34 nghị quyết.

Cuộc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính lớn nhất kể từ ngày lập nước (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Còn tại Kỳ họp thứ 10, khóa XV, Quốc hội tiếp tục thông qua 51 luật, 39 nghị quyết. Đồng thời, từ ngày 1/6 đến ngày 30/12/2025, Chính phủ đã ban hành trên 280 nghị định, nghị quyết, trong đó trên 180 văn bản có liên quan trực tiếp đến tạo lập thể chế, hành lang pháp lý cho vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 30 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Vụ Chính quyền địa phương nhận định, đây là khối lượng văn bản rất lớn ban hành trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương với phương châm “địa phương quyết – địa phương làm – địa phương chịu trách nhiệm”.

Đồng thời, cũng tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm mô hình mới vận hành ổn định, thông suốt, không để xảy ra “khoảng trống quản lý” ngay từ thời điểm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy HĐND và UBND các cấp được kiện toàn nhanh chóng, vận hành ổn định, đáp ứng ngay yêu cầu quản lý nhà nước trong mô hình mới.

Bộ máy lãnh đạo HĐND, UBND kịp thời kiện toàn; 466 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã được thành lập và đi vào hoạt động nền nếp, không để gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Điều động cán bộ về tuyến đầu thực thi nhiệm vụ

Đặc biệt, công tác cán bộ, khâu khó nhất và quyết định thành công của mô hình đã được triển khai quyết liệt, bài bản và đầy tính nhân văn. Các địa phương đã chủ động điều động, biệt phái gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức tăng cường cho cấp xã, tuyến đầu trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, hàng nghìn lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức từ các Bộ, ngành Trung ương đến cấp xã; các bộ, ngành ban hành hệ thống tài liệu hướng dẫn thống nhất, giúp đội ngũ nhanh chóng thích ứng với yêu cầu mới.

Đặc biệt, chính sách đối với cán bộ bị tác động được thực hiện kịp thời, linh hoạt và nhân văn: từ hỗ trợ tài chính, hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại đến bố trí lại công tác phù hợp, bảo đảm quyền lợi và sự ổn định tư tưởng.

Những giải pháp này đã củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và duy trì kỷ cương công vụ, góp phần quan trọng để bộ máy mới vận hành thông suốt trong giai đoạn chuyển đổi có quy mô lớn chưa từng có.

Điều động hàng nghìn cán bộ về địa phương (Ảnh: Hoàng Hải).

Mặt khác, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được tăng cường đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới. Chính phủ quan tâm bố trí nguồn lực, cấp kinh phí mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất.

Các địa phương đã khẩn trương rà soát, sắp xếp và nâng cấp trụ sở làm việc; bố trí không gian trụ sở làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Đến nay, 100% cấp xã đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị thiết yếu. Đặc biệt, việc đầu tư hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, hệ thống phần mềm quản lý, chữ ký số, định danh điện tử được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.