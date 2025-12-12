6 tỷ đồng dành để trùng tu đền thờ 10 anh hùng liệt sỹ nơi đất mũi

Ngày 12/12, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, địa phương vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trùng tu, nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai. Đền thờ đặt tại phường An Xuyên.

Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai ở Cà Mau (Ảnh: CTV).

Cụ thể, tỉnh sẽ trùng tu, nâng cấp các hạng mục tại đền thờ hiện nay, như: Đền thờ 627m2, nhà quản lý và điều hành, hồ nước và mô hình đảo Hòn Khoai, bức phù điêu, hệ thống điện và cây xanh,…

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 6,1 tỷ đồng từ ngân sách hoặc các nguồn hợp pháp khác, thời gian thực hiện từ 2025-2027.

UBND tỉnh Cà Mau giao các sở, ngành liên quan lập hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; tập trung triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không để thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

"Việc trùng tu, nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ - những người đã hi sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc.

Đồng thời, thông qua việc tu bổ đền thờ, xây dựng không gian tưởng niệm trang nghiêm, trang trọng, nhằm giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, lòng dũng cảm và sự hi sinh anh dũng của các bậc tiền nhân", UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ mục tiêu đầu tư dự án.

Trước đó, Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai được khởi công xây dựng năm 2017. Đến năm 2018, tỉnh Cà Mau khánh thành đền thờ nhân dịp kỷ niệm 78 năm khởi nghĩa Hòn Khoai và ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2018).

Theo tư liệu, 85 năm trước, trong khí thế của khởi nghĩa Nam kỳ, thực hiện chỉ đạo của Xứ ủy, Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo và chọn Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi ngày nay) là điểm đột phá mở đầu ở tỉnh này.

Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai gắn liền với tên tuổi 10 chiến sĩ, do nhà giáo, nhà báo Phan Ngọc Hiển (1910-1941) chỉ huy và giành thắng lợi nhanh chóng trong đêm 13/12/1940.

Sau đó, bị kẻ thù đàn áp dã man, nhà báo Phan Ngọc Hiển và 9 đồng đội đã anh dũng hi sinh. Dù thất bại, cuộc khởi nghĩa và tên tuổi của Phan Ngọc Hiển và liệt sỹ đã đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào bất diệt.

Tại Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ tỉnh Minh Hải (sau tách thành 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu rồi lại nhập thành Cà Mau hiện nay) vào năm 1981, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định chọn ngày 13/12 hàng năm làm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau.

Hòn Khoai ngày nay thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, cách đất liền hơn 14km (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai (13/12/1940-13/12/2025) vào tối 7/12, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai là một bản hùng ca của ý chí quật cường, là lời tuyên bố đanh thép “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ” của dân tộc.

“85 năm trước, Hòn Khoai và 10 liệt sỹ giương cờ khởi nghĩa đã thắp lên ngọn lửa, trở thành ngọn đuốc soi đường cho phong trào cách mạng. Còn ngày nay Hòn Khoai được tổ quốc gọi tên, nhận lãnh sứ mạng mới để "tạo dựng thế đứng quốc gia trên biển lớn", để “mở đường tương lai cho Việt Nam” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.