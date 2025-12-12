Mức lương tăng thêm cao nhất 4,75 triệu đồng/tháng với cán bộ xuất sắc

Chiều 11/12, tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Thu nhập tăng thêm sẽ được chi trả hằng quý dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nghị quyết quy định, từ năm 2026, cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/tháng; hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 0,3 lần; hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,1 lần.

Từ năm 2027 trở đi, UBND thành phố Đà Nẵng trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách hằng năm nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Dự kiến, cán bộ, công chức khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được tăng bình quân 4,75 triệu đồng/tháng; viên chức tăng 4,38 triệu đồng/tháng. Đối với cán bộ trong chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, mức tăng khoảng 4,18 triệu đồng/tháng.

Trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, công chức được tăng bình quân 2,85 triệu đồng/tháng; viên chức tăng 2,63 triệu đồng/tháng; cán bộ trong nhóm biên chế tại các hội tăng khoảng 2,51 triệu đồng/tháng.

Cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được hưởng mức tăng 0,95 triệu đồng/tháng; viên chức tăng 0,88 triệu đồng/tháng; cán bộ trong nhóm biên chế các hội tăng khoảng 0,84 triệu đồng/tháng.

Dự kiến tổng mức chi thu nhập tăng thêm trong năm 2026 hơn 1.956 tỷ đồng và cho cả giai đoạn năm 2026-2028 là hơn 7.614 tỷ đồng. Có hơn 54.000 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện hưởng chính sách này.