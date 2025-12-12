Ninh Bình đưa cán bộ giỏi ở sở ngành tăng cường về các xã 3 năm

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch cử công chức, viên chức (CCVC) tăng cường, biệt phái đi công tác tại các xã, phường trên địa bàn.

Kế hoạch này được ban hành nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả đồng thời cải thiện việc thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại cơ sở.

Cán bộ UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình phục vụ người dân khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Minh Tuyến).

UBND tỉnh Ninh Bình sẽ cử công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm tăng cường, biệt phái về các vị trí việc làm còn thiếu hoặc chưa có người đảm nhận tại UBND cấp xã, để giúp cấp xã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quá trình lựa chọn và phân công CCVC phải đảm bảo các tiêu chí dân chủ, công bằng, công khai, khách quan. Cán bộ tăng cường được ưu tiên đưa về các xã, phường chưa bố trí đủ CCVC theo định mức và các lĩnh vực cần thiết, cấp bách. Cán bộ công chức được cử đi phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và sẵn sàng cống hiến.

Các công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử tăng cường đi công tác ở cơ sở với thời gian 3 năm (36 tháng), số lượng căn cứ nhu cầu, đề nghị của UBND cấp xã. Theo tính toán, 5% công chức, viên chức trong biên chế của cơ quan được chọn thực hiện nhiệm vụ này.

Đối với công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử biệt phái, thời gian công tác tại cơ sở căn cứ vào nhu cầu của UBND cấp xã, tối đa 3 năm (từ 1 đến 36 tháng).

Các công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cử đi trả lương và đảm bảo các quyền lợi khác. Nếu cơ quan tiếp nhận có chế độ, chính sách đặc thù thì được hưởng thêm. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cơ quan cử đi bố trí công việc phù hợp và được xem xét khen thưởng.

Những người được cử đi tăng cường, biệt phái vẫn thuộc biên chế của cơ quan cử đi nhưng chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan tiếp nhận. Ngoài ra, nếu thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 16 năm 2025 của HĐND tỉnh, CCVC sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí đi lại.

UBND tỉnh Ninh Bình giao các xã, phường rà soát, đề xuất số lượng, vị trí việc làm cần CCVC tăng cường, biệt phái và tạo điều kiện làm việc, bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ được cử đến.

Các sở, ban, ngành lựa chọn, cử cán bộ tăng cường hoặc biệt phái, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện thủ tục cũng như các chính sách, chế độ đối với CCVC.

Sở Nội vụ được giao tổng hợp nhu cầu, phối hợp thực hiện thủ tục tăng cường, biệt phái và ban hành quyết định. Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện chính sách, chế độ.

Kế hoạch này thể hiện quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương mới hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.