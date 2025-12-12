Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp ở Đà Nẵng rơi nhóm thấp nhất nước

Ngày 12/12, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu. Kết luận chỉ rõ những tồn tại trong việc thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp (bộ chỉ số 766 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, thứ hạng chung của thành phố đang thuộc nhóm thấp nhất cả nước, đòi hỏi các sở, ban, ngành, địa phương phải rà soát, chấn chỉnh và cải thiện.

Kết quả đánh giá cho thấy, hầu hết các chỉ số thành phần phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Đà Nẵng đều đạt mức thấp.

Người dân đến phường Tam Kỳ làm thủ tục hành chính được hướng dẫn tận tình (Ảnh: Công Bính).

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được quan tâm đúng mức, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế.

Các sở, ngành còn chậm trễ trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính, thậm chí hồ sơ trình công bố vẫn còn sai sót. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ chưa tuân thủ đầy đủ quy định, tình trạng sử dụng thiếu hoặc sai biểu mẫu trong trả, bổ sung hồ sơ vẫn diễn ra.

Đặc biệt, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn thấp đã ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: “Nhiều đơn vị chưa chủ động triển khai bộ chỉ số, chưa nghiên cứu đầy đủ tiêu chí và phương thức chấm điểm, cũng như chưa xây dựng giải pháp phù hợp, trong khi bộ chỉ số được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không điều chỉnh theo đặc thù của từng địa phương”.

Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, thống kê và xử lý dứt điểm toàn bộ hồ sơ đang giải quyết trễ hạn trong năm 2025, cam kết không để lũy kế hồ sơ trễ hạn đến ngày 1/1/2026.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát đầy đủ toàn bộ thủ tục hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố công bố các thủ tục đã được bộ, ngành công bố nhưng thành phố chưa ban hành, hoàn thành chậm nhất ngày 17/12.

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở khẩn trương rà soát khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ và số hóa kết quả thủ tục hành chính để kịp thời kiến nghị bộ, ngành hỗ trợ khắc phục, tránh phát sinh hồ sơ trễ hạn, hồ sơ không có kết quả số hóa.