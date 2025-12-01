Chung kết Miss Charm: Người đẹp 1,82m đăng quang, Mai Ngô dừng chân top 12

Tối 12/12, chung kết Miss Charm 2025 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) diễn ra tại TPHCM với sự tham gia tranh tài của 36 thí sinh. Kết quả, người đẹp Venezuela Anna Blanco đăng quang ngôi vị cao nhất.

Người đẹp Venezuela đăng quang Miss Charm 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Anna Blanco sinh năm 1999. Cô cao 1,82m, số đo 3 vòng là 86-61-98cm. Trước khi đến với Miss Charm 2025, Anna Blanco từng đăng quang Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2024.

Chiến thắng của tân hoa hậu được khán giả đánh giá thuyết phục. Từ đầu cuộc thi, đại diện Venezuela là gương mặt nổi bật nhờ sắc vóc ấn tượng, khả năng trình diễn, giao tiếp tự tin cùng nền tảng tri thức vững vàng.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Luisa Victoria Malz đến từ nước Đức. Á hậu 2 là Rinanda Aprillya Maharani - đại diện Indonesia.

Các thí sinh hồi hộp trước giây phút công bố kết quả (Ảnh: Chụp màn hình).

Chung kết Miss Charm 2025 được dẫn dắt bởi MC Dustin Phúc Nguyễn và Á hậu 1 Miss Charm 2024 - người đẹp Alana Deutsher-Moore đến từ Australia.

Giám khảo trong đêm chung kết gồm: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch tổ chức Miss Charm; Miss Charm 2023 Luma Russo; Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran; Miss International 2017 Kevin Lilliana...

Hoa hậu Mai Phương và top 36 thí sinh đồng diễn mở màn đêm chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Chung kết mở màn bằng tiết mục kết hợp giữa ca sĩ, Hoa hậu Mai Phương và 36 thí sinh. Trên sân khấu được dàn dựng từ cảm hứng giao thoa văn hóa, dàn thí sinh đồng diễn những bước nhảy trên nền nhạc Queenergy sôi động, khoe vẻ đẹp tràn đầy năng lượng.

Bầu không khí được hâm nóng khi MC công bố top 20, bao gồm đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ là: Australia, Bolivia, Brazil, Colombia, Campuchia, Costa Rica, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Moldova, Hà Lan, Philippines, Indonesia, Puerto Rico, Malaysia, Thái Lan, Mỹ, Venezuela, Việt Nam.

Kết quả top 20 được ban giám khảo lựa chọn qua quá trình quan sát và đánh giá xuyên suốt hành trình cuộc thi, kết hợp với các vòng phỏng vấn kín.

Thí sinh trình diễn trong phần thi trang phục áo tắm (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau đó, top 20 bước vào phần thi trang phục áo tắm. Phía ban giám khảo cho biết, Miss Charm không chỉ tìm kiếm hoa hậu có hình thể đẹp, mà còn cần nguồn năng lượng tự tin của người phụ nữ hiểu rõ giá trị bản thân mình.

Với tiêu chí này, dàn thí sinh diện bikini, khoe vẻ đẹp hình thể khỏe khắn, chứng minh sự tự tin và năng lượng tích cực đúng với tinh thần "sự quyến rũ không biên giới".

Đại diện Việt Nam Mai Ngô trong phần thi áo tắm (Ảnh: Ban tổ chức).

Một trong những khoảnh khắc gay cấn của đêm thi là màn công bố giải thưởng Miss People's Choice (Người đẹp được khán giả yêu thích nhất). Kết quả, thí sinh đại diện nước Mỹ Kaylyn Slevin chiến thắng giải thưởng, được đặc cách tiến thẳng vào vòng trong.

Tiếp theo, chương trình công bố top 12 thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội, bao gồm đại diện từ: Mỹ, Colombia, Mexico, Đức, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Venezuela, Hà Lan, Việt Nam, Bolivia, Thái Lan.

Top 12 thí sinh của Miss Charm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm đặc biệt của đêm chung kết là thay vì công bố top 5 như thông lệ, ban giám khảo chỉ gọi tên 4 thí sinh chắc suất đi tiếp, bao gồm đại diện Indonesia, Đức, Thái Lan và Mexico. Tám thí sinh còn lại trong top 12 thi ứng xử tại chỗ để tranh tấm vé cuối cùng vào top 5.

Phần thi ứng xử tranh tấm vé vào top 5 (Ảnh: Chụp màn hình).

Kết quả, người đẹp Venezuela Anna Blanco lội ngược dòng, bước vào top 5 nhờ câu trả lời sắc sảo cùng bản lĩnh sân khấu.

Nhiều khán giả tiếc nuối vì người đẹp Colombia María José Chacón Montaño - một trong những ứng cử viên nặng ký - trượt top 5 dù trình diễn nổi bật. Mai Ngô - đại diện Việt Nam - cũng dừng chân ở top 12.

Top 5 bước vào phần thi ứng xử cá nhân và sau đó là trả lời câu hỏi chung cuộc. Các câu hỏi ứng xử xoay quanh các vấn đề thời sự của toàn cầu như: Vai trò của phụ nữ trong giáo dục, sứ mệnh quảng bá du lịch bền vững và cách định nghĩa lại vẻ đẹp trong kỷ nguyên số...

Sau khi công bố hoa hậu và á hậu, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ quan trọng nhằm tôn vinh các khía cạnh tài năng khác nhau của thí sinh.

Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran bước những bước đi cuối cùng của nhiệm kỳ trong đêm chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Khán giả nhận xét, chung kết Miss Charm 2025 diễn ra tương đối hấp dẫn nhờ mặt bằng thí sinh đồng đều, nhiều tiết mục trình diễn chất lượng, các phần thi ứng xử gay cấn, mang tính phân loại cao.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét các phần thi ứng xử của Miss Charm khá dài dòng, kéo dài thêm thời lượng chương trình, ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi của khán giả.

Về sự thể hiện của người mẫu Mai Ngô, khán giả cho rằng cô có dấu ấn riêng, trình diễn nhiều năng lượng, tuy nhiên khả năng giao tiếp, ứng xử ngoại ngữ không đủ ấn tượng so với những thí sinh khác. Kết quả top 12 được xem là vừa vặn, hợp lý với người đẹp sinh năm 1995.