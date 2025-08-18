"Sau thành quả sắp xếp bộ máy là những bữa cơm lùa vội, bao đêm không ngủ"

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu nhận định này tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 18/8.

Nhiệm kỳ mang dấu ấn lịch sử, kiến tạo lại giang sơn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử không chỉ đối với ngành Nội vụ mà còn với cả hệ thống chính trị. Trong đó, việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một bước đi chiến lược, kiến tạo nên một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô, tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, biến những khác biệt ban đầu thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Chính phủ dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong việc tham mưu và triển khai cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Yêu cầu đặt ra vô cùng cấp bách, đòi hỏi chất lượng tham mưu rất cao nhưng lại với thời gian rất ngắn.

"Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp và chưa từng có tiền lệ này, tôi biết rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Bộ đã nỗ lực vượt bậc. Phía sau khối lượng công việc đồ sộ đó là nhiều trăn trở, lo toan, với những bữa ăn nuốt vội và bao đêm không ngủ", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định đóng góp lớn của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ, Bộ đã tham mưu quyết liệt để giảm 5 Bộ và cơ quan ngang Bộ, giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ. Xóa bỏ 30/30 Tổng cục và tương đương, cắt giảm hàng nghìn đầu mối cấp Vụ, Cục, Chi cục. Đây là thành tựu đột phá, giúp bộ máy Chính phủ trở nên tinh gọn, giảm tầng lớp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, đây thực sự là một cuộc kiến tạo lại giang sơn trong thời đại mới. Cả nước đã giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 46%), giảm 6.714 đơn vị cấp xã (tương đương 66,91%), và kết thúc hoạt động của cấp huyện.

Cùng với đó là một cuộc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với hơn 1.200 nhiệm vụ được chuyển từ cấp huyện về cấp tỉnh và xã, trong đó hơn 84% quyền hạn được giao cho chính quyền cấp xã để bảo đảm chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Về cải cách công vụ và chuẩn bị nguồn nhân lực, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức một cách thấu tình, đạt lý, nhân văn.

Bộ đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ. Bộ đã mạnh dạn cắt giảm các chứng chỉ hình thức, nặng bằng cấp, tháo gỡ áp lực, thủ tục rườm rà cho đội ngũ công chức, viên chức, ban hành chính sách để bảo vệ những cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được chuyển giao từ Bộ LĐ-TB&XH, đảm bảo hoạt động của các chính sách xã hội không bị gián đoạn, củng cố vững chắc hơn nữa trụ cột an sinh và niềm tin của Nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Các chính sách việc làm được triển khai hiệu quả, duy trì tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức thấp dưới 3%. Chính sách tiền lương được cải thiện vượt bậc, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng 57% so với năm 2021.

Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" được phát huy mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động được hơn 3.000 tỷ đồng. Chủ tịch nước đã tặng quà cho gần 20 triệu lượt người có công với tổng kinh phí hơn 6.100 tỷ đồng, đảm bảo đời sống người có công ngày càng được nâng cao. Vai trò của phụ nữ ngày càng được cải thiện, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 tăng 15 bậc chỉ sau 2 năm.

Đặc biệt, nhiệm kỳ vừa qua, Bộ đã triển khai thành công một chủ trương nhân văn là đưa vào vận hành Ngân hàng gen liệt sỹ, góp phần thực hiện mong mỏi đã từ lâu, canh cánh trong lòng bao người dân và các cựu chiến binh là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình biểu dương và đánh giá rất cao những thành quả to lớn, toàn diện, mang dấu ấn lịch sử mà Bộ Nội vụ đã đạt được.

Nhiều trọng trách chờ đợi "người Nội vụ" gánh vác

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, để hoàn thành sứ mệnh và các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý Đảng bộ Bộ Nội vụ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Vị lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, trước hết cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. Việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đây được coi là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Phó Thủ tướng, công tác của Bộ Nội vụ gắn trực tiếp với tổ chức bộ máy chính quyền, với chất lượng cán bộ, việc làm, năng suất lao động, các chính sách an sinh xã hội và phong trào thi đua. Đây là lĩnh vực có vai trò rất lớn, nhiệm vụ nặng nề, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước và năng suất xã hội.

“Vì vậy, cán bộ Bộ Nội vụ phải giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, cần mẫn, tận tụy, công tâm, khách quan. Phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là hình mẫu về văn hóa công vụ liêm chính, cống hiến. Mỗi đảng viên phải là tấm gương về đạo đức, trách nhiệm công vụ, đủ năng lực gánh vác trọng trách trong giai đoạn mới”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ông cho rằng đây là cuộc cách mạng lớn về tổ chức, mở ra thời kỳ và không gian phát triển mới cho đất nước, song kết quả đạt được mới là khởi đầu. Bộ máy mới, nhiệm vụ mới, phân cấp, phân quyền mới ở giai đoạn ban đầu sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là tại cơ sở.

Do đó, trong nhiệm kỳ tới, Bộ Nội vụ phải vừa quyết liệt, vừa kiên trì, sát thực tiễn, có tư duy và phương thức làm việc mới để bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả, thúc đẩy phát triển đất nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động của bộ máy đã triển khai, cả ở cấp chính quyền địa phương và cơ quan trung ương. Cần theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn để bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, phục vụ tốt nhân dân, không để gián đoạn dịch vụ hành chính công.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được nhấn mạnh với lãnh đạo Bộ Nội vụ là tham mưu cho Đảng, Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phó Thủ tướng phân tích, bộ máy có thể “gọn” nhưng nếu không “tinh” thì cũng chưa đạt yêu cầu. Chất lượng nhân lực chính là yếu tố quyết định tiêu chí “tinh”. Theo đó, hai công việc đặc biệt quan trọng cần lưu tâm là phát hiện, thu hút, giữ chân, trọng dụng nhân tài và đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

“Đây là nhiệm vụ khó nhưng hoàn toàn có thể làm được nếu kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực tinh tường, phẩm chất công tâm của người làm công tác nội vụ với sự khách quan của trí tuệ nhân tạo. Nhiệm vụ của chúng ta là tham mưu để phát hiện, đánh giá và trọng dụng hiền tài, xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ thực chất, xuyên suốt, đa chiều, theo nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống”, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao quyết định và hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý cơ chế mạnh để sàng lọc thường xuyên, loại bỏ cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời có chính sách đãi ngộ vượt trội để giữ chân người tài và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tài sản quý giá nhất để đưa đất nước phát triển”, ông nói.

Một trọng tâm khác, theo Phó Thủ tướng, là phải đặt người dân vào vị trí trung tâm trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Bộ Nội vụ vừa phải chăm lo chu đáo cho người có công, vừa phải xây dựng hệ thống an sinh đa tầng, linh hoạt, hiện đại; phát triển thị trường lao động năng động, hiệu quả; tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động.

“Cơ hội để tri ân, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh ngày càng vơi dần. Vì vậy, phải quyết liệt, khẩn trương, chu đáo hơn trong chính sách với người có công, đảm bảo 100% đối tượng được chăm lo toàn diện, phấn đấu để mức sống của người có công bằng và cao hơn mức trung bình nơi cư trú”, ông nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Các dịch vụ hành chính công phải được cung ứng trên nền tảng số, thuận tiện, minh bạch, giảm phiền hà, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Ông yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng phát triển và cống hiến. Việc khen thưởng phải đúng người, đúng thành tích, kịp thời và thực chất, trân trọng từng sáng kiến, cải tiến. Đồng thời, cần nhân rộng điển hình tiên tiến để các tấm gương người tốt, việc tốt trở thành nguồn cảm hứng cho xã hội.

“Chúng ta đã thành công trong nhiều phong trào thi đua yêu nước nhưng vẫn còn bất cập ở một số nơi. Phải khắc phục những hiện tượng lệch chuẩn, như khen thưởng thiên về lãnh đạo hơn là người lao động trực tiếp, khen thưởng theo quy trình nhưng không tiêu biểu, hay chạy theo hình thức. Những bất cập này không cổ vũ được phong trào mà còn làm phần thưởng kém giá trị.

Ngược lại, việc khen thưởng những tấm gương tận tâm, dũng cảm như ông Ma Seo Chứ ở Lào Cai, trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên... thực sự xứng đáng, tạo nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ những hành động đẹp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đáp lại phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình với Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng cảm kích: “Phó Thủ tướng đã thấu hiểu, chia sẻ sâu sắc với nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ, đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua”.

Bộ trưởng nhấn định, những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mang tính định hướng toàn diện, sâu sắc, trong đó có nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi đối với công tác của Đảng bộ trong thời gian tới.

“Đại hội nghiêm túc tiếp thu để bổ sung vào báo cáo chính trị và cụ thể hóa vào chương trình hành động toàn khóa cũng như hằng năm, nhằm tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Ảnh: Mạnh Quân