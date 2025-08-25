Lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ thăm, ôn lịch sử ngành nơi thủ đô kháng chiến

Ngày 25/8, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm trưởng đoàn tới thăm, dâng hương tại 2 khu di tích của Bộ Nội vụ tại xã Tân Trào và phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, đoàn công tác dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng đã hi sinh cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc nhân dân.

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích ở phường Nông Tiến (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đoàn công tác của Bộ Nội vụ dâng hương tưởng nhớ Bác và các vị tiền bối cách mạng, bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn với lãnh tụ dân tộc và các thế hệ đi trước.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu trụ sở làm việc của Bộ Nội vụ ở Tân Trào (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ đã luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” để xây dựng Bộ Nội vụ ngày càng phát triển vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Những "người Nội vụ" hôm nay hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Thủ đô kháng chiến tại Tân Trào xưa có trụ sở làm việc của Bộ Nội vụ, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa từ năm 1948 đến năm 1950. Đây là di tích lịch sử quốc gia đã được công nhận.

Khu di tích tại phường Nông Tiến ghi dấu nơi làm việc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm gian khổ (1945–1954).