Hai người con liệt sĩ của mẹ Huyến sẽ "trở về" sau gần nửa thế kỷ

Sáng 11/12, chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho biết đã phối hợp nhóm Skyline phác họa, phục dựng di ảnh 2 người con liệt sĩ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, trú tổ dân phố Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh).

"Dự kiến ngày 22/12, đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và nhóm Skyline sẽ đến nhà thăm hỏi, trao tặng di ảnh phục dựng cho mẹ Huyến", chị Hương thông tin.

Mẹ Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm xem diễu binh, diễu hành hôm 2/9 (Ảnh: Chụp màn hình VTV).

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mẹ Huyến được sắp xếp ngồi ở hàng ghế danh dự bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình xem diễu binh, diễu hành.

Mẹ Huyến có bố là cụ Trần Hậu Trưởng, cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp vào năm 1938.

Hai con trai của Mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1978) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980) cùng ngã xuống khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Lãnh đạo phường Trần Phú cho biết liệt sĩ Đường và liệt sĩ Cát hy sinh mà không để lại tấm di ảnh nào. Suốt mấy chục năm qua, mẹ Huyến cùng con cháu chỉ biết phụng thờ 2 liệt sĩ bằng bát hương, lọ hoa, đĩa quả đơn sơ trên bàn thờ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (Ảnh: Dương Nguyên).

Thấu hiểu nỗi niềm ấy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã bàn bạc với gia đình nhằm dò tìm những nét mặt tương đồng trong họ hàng, kết hợp với ký ức của mẹ Huyến để nhờ nhóm Skyline phác họa, phục dựng hình ảnh 2 liệt sĩ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, anh Phùng Quang Trung (SN 1996, quê Hải Phòng), trưởng nhóm Skyline chia sẻ: "Mẹ Huyến ơi, mẹ đừng lo nhé, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, 2 con trai sẽ "trở về đoàn viên", ngồi cạnh mẹ thôi.

Đặc biệt, con trai Nguyễn Văn Đường sẽ trở về với bức chân dung trọn vẹn, điều mà gia đình đau đáu suốt bao nhiêu năm khi không có một bức ảnh nào. Nhóm sẽ dựa vào miêu tả từ người thân và vẽ lại chân dung liệt sỹ qua lời kể".

Skyline có nghĩa "đường chân trời", hiện có hơn 10 thành viên gồm những bạn trẻ đến từ nhiều địa phương, ngành nghề. Người trẻ nhất sinh năm 2004, người lớn tuổi nhất sinh năm 1985. Nhóm được thành lập với mục đích phục dựng hình ảnh người đã khuất cho những dự án thiện nguyện ý nghĩa.

Bằng Tổ quốc ghi công của 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Cát và Nguyễn Văn Đường (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ khi thành lập đến nay, nhóm Skyline phục dựng hàng trăm bức ảnh liệt sĩ khắp các địa phương trên cả nước, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người, nhất là những người trẻ. Việc làm này giúp mỗi người trân trọng hòa bình, phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp sức trẻ, trí tuệ xây dựng quê hương.

Chị Nguyễn Ny Hương cho biết từ đầu năm 2024, Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị và nhóm Skyline triển khai dự án "Hành trình tô màu ký ức".

Ở giai đoạn 1, dự án phục dựng di ảnh 10 nữ liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng cùng hơn 130 bức ảnh chân dung để trao tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2, hàng trăm bức ảnh liệt sĩ khác sẽ tiếp tục được phục dựng, trong đó có di ảnh 2 người con liệt sĩ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến.