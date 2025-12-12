Mức tăng lương của bác sĩ mới ra trường từ 2026

Hiện nay, mức lương của bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, được sửa đổi bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022.

Theo đó, mức lương của bác sĩ được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, mức lương của bác sĩ chuyên khoa được xác định theo công thức sau: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có nội dung nhóm chính sách về chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp đặc thù đối với nhân viên ngành y tế.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2026, bác sĩ mới tuyển dụng được nâng lương lên bậc 2 (thay vì bậc 1 là 2,34 là hơn 5,4 triệu đồng như hiện hành).

Theo đó, mức lương của bác sĩ mới ra trường từ 1/1/2026 theo hệ số 2,67, bậc 2 của dược sĩ, bác sĩ y khoa... khoảng hơn 6,2 triệu đồng. Mức lương này được áp dụng khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Bảng lương của bác sĩ hiện nay như sau:

(Đơn vị: Đồng/tháng)

Nghị quyết quy định bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Bên cạnh đó, người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; tối thiểu 70% phụ cấp đối với trường hợp khác.