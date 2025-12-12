Xóa nhiều ban quản lý dự án, chốt thời gian hoàn thành việc sắp xếp

Ngày 11/12, tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, đã thông tin về chủ trương sắp xếp lại hệ thống ban quản lý dự án trên địa bàn theo hướng tinh gọn và chuyên ngành hóa.

Bà Hoa cho biết việc sắp xếp được thực hiện theo chủ trương của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy. Thành phố sẽ tổ chức lại 5 ban quản lý hiện nay thành 3 ban chuyên ngành.

Trụ sở làm việc các Ban quản lý dự án thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Trong đó, Ban quản lý hạ tầng ưu tiên sẽ giữ nguyên mô hình hiện tại, nhưng sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong.

Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông nông nghiệp sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là Ban quản lý giao thông nông nghiệp của Đà Nẵng và Ban quản lý giao thông của Quảng Nam.

Ban quản lý các công trình dân dụng công nghiệp hạ tầng kỹ thuật, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý công trình dân dụng công nghiệp hạ tầng kỹ thuật của Đà Nẵng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Quảng Nam.

Theo kế hoạch, 3 ban quản lý dự án mới của Đà Nẵng sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Đối với các ban quản lý dự án khu vực, vốn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc 5 ban quản lý dự án đang tồn tại. Chủ trương của thành phố Đà Nẵng sẽ rà soát để chuyển giao dự án, nhân lực về UBND xã, phường để bố trí tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công.

Chủ tịch UBND thành phố cũng thống nhất chủ trương tổ chức lại các ban quản lý dự án của khu vực để chuyển về cho các xã. Việc tính toán tổ chức bộ máy trực thuộc cấp xã sẽ được cân nhắc sau một thời gian triển khai.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết liên quan đến việc thành lập Ban quản lý dự án xã phường, sẽ có 2 mô hình. Trong đó nếu xã, phường nào đủ điều kiện gồm quy mô, nguồn dự án, khả năng cân đối chi phí thì được thành lập mô hình ban quản lý dự án.

Còn những xã, phường nào không đủ điều kiện thì bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.