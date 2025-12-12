Kỹ năng cần có của cán bộ cải cách hành chính trong kỷ nguyên số

Ngày 12/12, tại Ninh Bình, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị Tập huấn tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thái Bá).

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (CCHC), Bộ Nội vụ cho biết, sau sáp nhập, các tỉnh, thành thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC có sự thay đổi lớn so với trước.

Từ yêu cầu thực tiễn hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC không chỉ nắm chắc quy định của Đảng và Nhà nước về CCHC mà phải hiểu rõ bản chất của cải cách là thay đổi tư duy, đổi mới phương pháp.

Bên cạnh đó, phải nhận thức rõ vai trò tham mưu trong việc phát hiện vướng mắc thể chế, đề xuất đơn giản hóa thủ tục và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, có kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính đề nghị, các đại biểu tham gia tập huấn phải tiếp thu nghiêm túc các nội dung tập huấn, chủ động trao đổi, thảo luận để tìm ra các mô hình hay, cách làm hiệu quả, áp dụng ngay vào thực tiễn.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Thái Bá).

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo Vụ CCHC thông tin tổng quan về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; kết quả công tác cải cách hành chính thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ CCHC được trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng một cách hệ thống để có thể đáp ứng yêu cầu của nền hành chính công vụ trong kỷ nguyên số.