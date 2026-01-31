Bắt khẩn cấp nam công nhân sàm sỡ nữ đồng nghiệp ở Đồng Nai

Ngày 31/1, Công an xã Long Thành ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ. (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, tỉnh Tây Ninh), nhân viên làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận trình báo của người dân về việc một người chưa thành niên bị xâm hại tại khu vực Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Long Thành khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các đơn vị, đối tượng liên quan.

Đối tượng V.T.Đ. tại cơ quan công an (Ảnh: CAĐN).

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 19h16 ngày 26/1, tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), nam công nhân V.T.Đ. có hành vi dâm ô với một người chưa thành niên (chưa đủ 16 tuổi). Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Long Thành xác định hành vi của V.T.Đ. có dấu hiệu của tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, nên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an xã Long Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định.