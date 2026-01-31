Vinpearl thu 42 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với tổng doanh thu đạt 6.526 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn - dịch vụ vui chơi giải trí đạt hơn 3.111 tỷ, tăng 34% so với cùng kỳ. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các điểm đến du lịch, ghi nhận doanh thu 3.409 tỷ đồng.

Tính chung năm 2025, công ty này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 15.556 tỷ đồng, tăng 8% so với năm liền trước và vượt 11% kế hoạch đã đề ra cho cả năm. Kết quả kể trên đồng nghĩa doanh thu bình quân mỗi ngày của chuỗi du lịch, nghỉ dưỡng này năm vừa qua đạt gần 43 tỷ đồng.

Vinpearl hiện sở hữu hơn 30 cơ sở khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước (Ảnh: Vinpearl).

Về chi phí, chi phí tài chính năm qua là 3.685 tỷ đồng, trong khi năm 2024 chỉ phải chi 1.740 tỷ đồng. Ngoài chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu chiếm 1.221 tỷ đồng, chuỗi du lịch còn chi 2.073 tỷ đồng cho "chi phí tài chính khác", trong đó riêng quý IV/2025 là 1.933 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24% lên 2.071 tỷ đồng.

Hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2025 mang về gần 4.200 tỷ đồng doanh thu nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 5.890 tỷ đồng của năm 2024.

Sau khi trừ đi chi phí, Vinpearl lãi ròng 1.131 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy Vinpearl không chỉ hưởng lợi từ làn sóng phục hồi du lịch, mà còn tạo đà bứt phá nhờ chiến lược và tư duy vận hành khác biệt.

Trong năm 2025, Vinpearl cho biết các cơ sở công viên giải trí VinWonders đã thu hút đạt 9,11 triệu lượt khách, tăng 17% so với năm 2024. Hệ thống khách sạn thuộc Vinpearl cũng ghi nhận kết quả tích cực với số đêm phòng bán đạt gần 2,3 triệu đêm, tăng 21%.

Kết quả này được thúc đẩy chủ yếu bởi dòng khách quốc tế đến các địa điểm trọng yếu như Phú Quốc, Nha Trang. Về lượt khách, các thị trường trọng điểm của Vinpearl đều ghi nhận đà tăng trưởng, đặc biệt là Nga và khối CIS, Mỹ và Canada, châu Âu, Ấn Độ cùng các quốc gia Trung Đông.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Vinpearl đạt gần 86.900 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 36.600 tỷ, tăng lần lượt 14% và 16% so với cuối năm liền trước.

Cuối năm 2025, Vinpearl có sự biến động về nhân sự khi bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương làm Tổng giám đốc thay cho ông Đặng Thanh Thủy. Doanh nghiệp nêu việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương là bước đi nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững và mở rộng vị thế công ty trên thị trường du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam.

Theo giới thiệu, bà Ngô Thị Hương (sinh năm 1982) có bằng thạc sĩ của trường University of London (Anh), và chứng chỉ của nhiều tổ chức nghề nghiệp uy tín trong nước và quốc tế: Viện Kế toán Quản trị Anh Quốc (CIMA, CGMA), Viện Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội Kiểm toán viên Việt Nam (VACPA) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

Gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017, bà từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại Công ty TNHH Logistics Vincom, Công ty cổ phần Vinpearl.