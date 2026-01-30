Công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương khóa mới chặt chẽ, minh bạch

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng và triển khai Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1 của Bộ Chính trị vào sáng 30/1.

Đại hội phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp từ ngày 19/1 đến ngày 23/1 tại Hà Nội. Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Về quá trình chuẩn bị Đại hội, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Văn kiện được chuẩn bị theo hướng tích hợp, hành động cao. Nhìn chung, công tác chuẩn bị các Văn kiện, dự thảo Báo cáo chính trị được tích hợp, đồng bộ 3 báo cáo tạo thành chỉnh thể thống nhất, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ triển khai.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Chí Tâm).

Đặc biệt, các Văn kiện tại Đại hội có tính hành động cao trên cơ sở những quan điểm, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động; đặc biệt, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề cốt lõi, đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn cách mạng mới trong dự thảo các văn kiện để xây dựng ban hành 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng, việc chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong quá trình chuẩn bị công tác này.

Trong quá trình xem xét, Tiểu ban nhân sự đã báo cáo Bộ Chính trị thống nhất phê duyệt quy hoạch gồm có 200 nhân sự, gồm 171 nhân sự quy hoạch Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức; 29 nhân sự quy hoạch Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Trong quá trình tổ chức nhân sự giới thiệu ra Đại hội, các nhân sự cơ bản đạt được sự đồng thuận cao, sàng lọc qua nhiều vòng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trương Hải Long cũng trình bày nội dung chính của Đại hội về Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành 1 chỉnh thể thống nhất, ngắn gọn dễ hiểu, dễ triển khai…

Một số nội dung trọng tâm và điểm mới quan trọng của Dự thảo Báo cáo chính trị là dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII, bối cảnh mới và vận hội mới, mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045.

Một nội dung lớn cũng được Thứ trưởng nêu tại hội nghị là báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1986 đến nay.

Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Ngay sau khi đại hội kết thúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ đã ban hành công văn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long (Ảnh: Chí Tâm).

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ phân công các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các lãnh đạo Bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các đơn vị được phân công phụ trách nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cũng giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phải thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ được yêu cầu tập trung tuyên truyền về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, đổi mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số…