Hỗ trợ 300.000 đồng/tháng cho tổ công nghệ số ở thôn, tổ dân phố

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 26/2025, quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng và đề án 06 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2027.

Chính sách hỗ trợ này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2027. Đối tượng thụ hưởng là các tổ công nghệ số cộng đồng và đề án 06 tại thôn, tổ dân phố được thành lập theo quyết định của UBND phường, xã.

Sinh viên Đại học Duy Tân hướng dẫn cán bộ sử dụng công nghệ (Ảnh: A Núi).

Mức hỗ trợ chung là 300.000 đồng/tổ/tháng. Trong đó, hỗ trợ nước uống, xăng xe cho thành viên tham gia hoạt động theo chương trình, kế hoạch với mức 50.000 đồng/ngày/người; còn lại hỗ trợ mua các gói dịch vụ viễn thông, liên lạc, văn phòng phẩm,… Tổng kinh phí dự kiến được chi là hơn 27 tỷ đồng.

Tùy điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách, các phường, xã có thể xem xét hỗ trợ thêm kinh phí nhưng không quá 2 lần mức hỗ trợ theo nghị quyết.

UBND phường, xã phải rà soát số lượng tổ, tổng hợp nhu cầu kinh phí để Sở Tài chính thẩm định và phân bổ dự toán. Việc giải ngân phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích và không trùng lặp với các khoản hỗ trợ khác.