Đảng bộ Bộ Nội vụ với dấu ấn đột phá trong tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp.

Song với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng với nhiều điểm sáng nổi bật.

Đặc biệt, 2 năm cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tham mưu nhiều quyết sách hệ trọng, tạo dấu ấn mang tính lịch sử, thời đại sâu sắc. Dấu ấn này được thể hiện rõ nét qua kết quả đạt được trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và cải cách hành chính.

Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ, một trong những điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá là Đảng bộ đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sắp xếp tổ chức bộ máy của khối Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thể hiện qua việc giảm 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tương ứng giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (tương ứng giảm 37,5%).

Từ đó, Chính phủ hiện tại còn 22/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ so với đầu nhiệm kỳ; giảm 30/30 tổng cục và tương đương, 1.025 Vụ, Cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, có thể nói, đây là một thành tựu nổi bật của Đảng bộ, vừa bảo đảm gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, vừa hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo, giao thoa, bảo đảm hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Kết quả quan trọng này góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời góp phần tinh gọn hệ thống hành chính nhà nước, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: TTXVN).

Tiếp đó, việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là một thành tựu lớn của Đảng bộ Bộ.

Sau sắp xếp, cả nước từ 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị cấp xã (tương ứng 66,91%, từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã giảm xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã), kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

"Không gian phát triển của các địa phương được tổ chức lại hợp lý hơn, tư duy phát triển hướng biển được khẳng định là tiền đề quan trọng để kết nối, hội nhập, nhanh chóng đưa đất nước cất cánh. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng", dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ.

Đảng bộ Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện phân cấp, phân quyền, đặc biệt trong quá trình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện nay, khoảng 1.248 nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện được phân định lại; trong đó đa phần chuyển về chính quyền cấp xã (khoảng trên 84%), còn lại chuyển về cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, có hơn 1.065 nhiệm vụ, thẩm quyền được các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công

Đảng bộ Bộ còn tập trung tham mưu Đảng ủy Chính phủ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Điều này thể hiện rõ nét qua việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Cán bộ, công chức; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt là nhiệm vụ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn việc trao quyền, xác định rõ trách nhiệm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, song song với đó là nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công, tạo động lực phát triển.

Đặc biệt, Đảng bộ tham mưu cải cách chế độ công vụ, công chức với các đề xuất đột phá với hàng loạt các chính sách quan trọng.

Điển hình như chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức được đổi mới theo hướng gắn với vị trí việc làm và chức danh công chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với tiêu chuẩn chức danh và quy hoạch.

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng vị trí việc làm, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ cũng tham mưu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Tính đến 15/7, đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức theo các chính sách hợp lý, nhân văn và hiệu quả.

Nâng cao năng lực nền hành chính nhà nước

Lãnh đạo thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ trong tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ cũng tham mưu cải cách hành chính, nâng cao năng lực nền hành chính nhà nước, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung năm 2024 so với năm trước (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng hoàn thiện, không chỉ đơn thuần là công cụ đánh giá chất lượng hành chính, mà còn là đòn bẩy thể chế chiến lược, có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến động lực tăng trưởng kinh tế ở cấp vĩ mô.

Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo.

Các chỉ số như Tự do kinh tế, Tự do kinh doanh, Phát triển Chính phủ điện tử và chỉ số đổi mới toàn cầu của Việt Nam tiếp tục được cải thiện rõ rệt.