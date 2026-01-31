TPHCM cưỡng chế 44 doanh nghiệp nộp phạt vì chậm đóng BHXH

Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Ngày 30/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã công khai danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, tính đến ngày 28/1, BHXH TPHCM đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với 44 đơn vị vi phạm quy định pháp luật về đóng BHXH, BHYT với tổng số tiền chậm đóng gần 25 tỉ đồng. Tổng số tiền phạt của 44 đơn vị trên là gần 4,4 tỉ đồng.

Những đơn vị này đã bị cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 10/2025) nhưng chưa thi hành quyết định xử phạt.

Cụ thể danh sách xử phạt được BHXH TPHCM công khai như sau: