Công chức nghỉ hưu từ tháng 11 vẫn được đánh giá, xếp loại cuối năm

Bà Vũ Thị Quỳnh Loan cho hay năm 2025, bà công tác tại đơn vị được 10 tháng. Đến tháng 11, bà nhận quyết định nghỉ hưu từ cơ quan có thẩm quyền. Như thường lệ, tháng 12, đơn vị tổ chức đánh giá xếp loại công chức.

Bà Loan thắc mắc: “Tôi có được đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm không?”.

Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định tại Nghị định số 90, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá. Tuy nhiên, trường hợp này không được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trường hợp của bà Vũ Thị Quỳnh Loan có thời gian công tác 10 tháng trong năm 2025 thì vẫn thực hiện đánh giá theo quy định tại Nghị định nêu trên.

Bên cạnh đó, mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2025/NĐ-CP về quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Theo Nghị định số 335/2025/NĐ-CP, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên thang điểm 100, thay cho cách đánh giá chủ yếu định tính trước đây.

Đối với công chức, nghị định quy định việc theo dõi, đánh giá cũng được thực hiện trên thang điểm 100, gắn trực tiếp với nhiệm vụ và vị trí việc làm được giao.

Điểm số của công chức được xác định dựa trên 2 nhóm nội dung chính. Một là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hai là kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua khối lượng công việc, chất lượng sản phẩm đầu ra và tiến độ xử lý công việc được giao.

Nghị định yêu cầu xây dựng danh mục sản phẩm công việc gắn với từng vị trí việc làm, coi đây là căn cứ để chấm điểm. Công chức làm nhiều hay ít, hoàn thành tốt hay không đều phải thể hiện bằng kết quả cụ thể, thay vì chỉ dựa vào nhận xét cuối năm. Việc đánh giá có thể được thực hiện theo tháng hoặc theo quý, không dồn toàn bộ vào thời điểm cuối năm, nhằm phản ánh sát hơn quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở tổng điểm đạt được, công chức được xếp loại theo các mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.