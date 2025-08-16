Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới.

Đại hội diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước. Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu phát triển rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại.

Trong bối cảnh đó, đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ (Ảnh minh họa: Bộ Nội vụ).

Chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện đại hội

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Bộ xác định quyết tâm phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò của Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội.

Trước hết, Đảng ủy Bộ đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai sâu rộng đến từng cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ (Ảnh: Hải Long).

Qua đó, giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình cũng như nguyên tắc trong tổ chức đại hội, để công tác chuẩn bị diễn ra theo đúng kế hoạch và đúng sự chỉ đạo.

Cụ thể, ngay từ quý IV/2024, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các văn bản về tổ chức đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, Đảng bộ Bộ cũng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng thời tiến hành kiểm tra chặt chẽ ở từng khâu, từng bước, từng nội dung trong công tác chuẩn bị đại hội.

Phong trào thi đua sôi nổi

Đảng ủy Bộ đã chủ động ban hành kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Bên cạnh đó, cơ quan thông tấn báo chí của Bộ như Báo Dân trí, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh tuyên truyền đồng bộ ở 4 cấp, từ cơ sở đến Đại hội XIV của Đảng với sự tập trung cao độ trước, trong và sau đại hội.

Song song với đó, nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực đã được phát động, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội. Các cơ quan, đơn vị tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I đã cơ bản hoàn tất (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Bên cạnh công tác chuẩn bị về nội dung, nhân sự, công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ cũng được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I đã cơ bản hoàn tất.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ đã và đang tích cực, chủ động thực hiện công tác chuẩn bị một cách toàn diện, chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Đảng bộ.