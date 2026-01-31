Lá gan của em gái và lòng nhân ái giúp hồi sinh một cuộc đời

Hơn 222 triệu đồng đến tận tay bệnh nhân

Ngày 31/1, đại diện báo Dân trí tại thành phố Đà Nẵng đã trao bảng tượng trưng số tiền 192.111.600 đồng đến anh Phan Anh Văn và em Phan Thị Thủy Tiên (trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng).

Anh Văn và Thủy Tiên là anh em ruột, nhân vật trong bài viết "Nữ sinh sẵn sàng hiến gan, khẩn cầu cơ hội sống cho anh trai".

Anh Văn tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ (Ảnh: Hoài Sơn).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ anh Văn qua báo Dân trí tính đến ngày 29/1. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển khẩn cấp vào tài khoản của anh Phan Anh Văn, để gia đình kịp thời trang trải chi phí còn lại cho ca ghép gan.

Ngoài ra, qua số tài khoản cá nhân của anh Văn, nhiều tấm lòng hảo tâm cũng đã trực tiếp ủng hộ hơn 30 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình anh nhận được đến nay là hơn 222 triệu đồng.

Từ phía trong phòng bệnh, trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, anh Văn không giấu được sự xúc động khi chính báo Dân trí và Bệnh viện Đà Nẵng đã đồng hành trong lúc gia đình đang kiệt quệ tài chính.

Đại diện báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền do bạn đọc ủng hộ tới em Tiên (Ảnh: A Núi).

Anh Văn gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đà Nẵng, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

“Số tiền trên rất quan trọng với gia đình em, là niềm hy vọng và động lực để tiếp tục quá trình điều trị, cho em thêm cơ hội sống. Gia đình em xin trân trọng cảm ơn!”, anh Văn xúc động nói.

Sự sống được níu giữ không chỉ bằng y học mà bằng cả tình người

Thời điểm trao tiền, anh Phan Anh Văn vẫn điều trị trong phòng cách ly nghiêm ngặt. Người thân chỉ có thể thăm anh qua khung cửa kính dày. Ngay cả Thủy Tiên, người đã hiến một phần lá gan của mình để cứu anh, cũng không ngoại lệ.

Đứng phía ngoài, Tiên gầy đi trông thấy sau ca phẫu thuật. Em giơ tay chào anh trai, mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm xúc động. Nụ cười ấy là sự nhẹ nhõm sau những ngày dài chờ đợi ca mổ, khi biết rằng sự sống của anh đã thực sự được níu giữ, không chỉ bằng y học mà bằng cả tình người.

Anh Văn và em gái chào nhau qua tấm kính của phòng cách ly (Ảnh: Hoài Sơn).

Tiên nói khẽ: “Lúc quyết định hiến gan, em chỉ nghĩ là phải cứu lấy anh mình. Nhưng khi thấy nhiều bác sĩ, bạn đọc báo Dân trí sẵn sàng giúp đỡ gia đình em như người thân, em mới hiểu rằng mình không hề đơn độc. Em biết ơn tất cả mọi người đã giúp gia đình em, giúp anh em được sống”.

Anh Văn tiến sát về phía khung cửa kính, lặng lẽ nhìn em. Người em út từng được anh che chở từ nhỏ, nay lại trở thành người cho anh cơ hội sống thêm một lần nữa. Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt đỏ hoe.

“Em gái đã hy sinh một phần thân thể để cứu tôi, các bác sĩ đã tận tình phẫu thuật và bạn đọc báo Dân trí đã giúp tôi vượt qua khó khăn này. Ân tình này, cả đời tôi không bao giờ trả hết. Tôi chỉ mong mau khỏe để đi làm, để lo cho em tiếp tục học hành thành tài, không phụ lòng em và những tấm lòng đã giúp đỡ gia đình tôi”, anh Văn xúc động nói.

Anh Văn tiến sát về phía khung cửa kính, lặng lẽ nhìn em (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, anh Văn được chẩn đoán ung thư gan, chỉ còn một cơ hội sống duy nhất là ghép gan. Trong khi việc chờ tạng từ người hiến chết não là không thể vì bệnh diễn tiến nhanh, gia đình tiếp tục rơi vào cú sốc khi 3 người thân đều dương tính với viêm gan B. Hy vọng gần như tắt lịm.

Giữa lúc tuyệt vọng, em gái út Phan Thị Thủy Tiên (21 tuổi), sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Y tế Huế (nay sáp nhập vào Trường Đại học Y dược - Đại học Huế), người duy nhất không nhiễm viêm gan B, đủ điều kiện để hiến gan.

Tiên tự nguyện hiến một phần lá gan của mình để cứu anh trai. Dù tình thân đã mang lại hy vọng, nhưng chi phí ghép gan lại là rào cản lớn. Giữa nỗi đau bệnh tật, nước mắt cha mẹ và sự hy sinh của em gái, gia đình anh Văn đã khẩn cầu sự sẻ chia của cộng đồng để níu giữ một sự sống đang dần cạn.

Em Tiên động viên tinh thần anh trai trong phòng cách ly (Ảnh: Hoài Sơn).

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ca ghép gan được thực hiện sáng 10/1 với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ghép gan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và PGS.TS Lê Văn Thành, nguyên Chủ nhiệm Khoa Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người hiến ổn định, người nhận gan hồi phục tốt, có thể đi lại và ăn uống bình thường nhưng vẫn phải nằm trong phòng cách ly.