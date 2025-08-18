Đại hội hội tụ ý chí và tinh thần đổi mới của Đảng bộ Bộ Nội vụ

Đây là ý nghĩa quan trọng mà Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tại phiên trù bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 18/8.

Toàn cảnh phiên họp trù bị của Đại hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỳ Đại hội đặc biệt

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vui mừng với bối cảnh diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là bầu không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập Bộ Nội vụ hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong buổi làm việc sáng, Đảng bộ Bộ Nội vụ long trọng tổ chức phiên trù bị Đại hội.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn Đảng bộ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo trên các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Bộ Nội vụ ngày càng vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng khái quát, phiên họp trù bị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức nội dung, quy trình bảo đảm phiên đại hội chính thức đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thể hiện trí tuệ tập thể, tinh thần, trách nhiệm cao của Đại hội.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên trù bị Đại hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua dự thảo chương trình, quy chế làm việc và nội quy của Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Phổ biến nội dung liên quan đến công tác điều hành, thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

"Đại hội là nơi hội tụ ý chí và tinh thần đổi mới của toàn Đảng bộ. Thành công của phiên trù bị sẽ là tiền đề quan trọng để bảo đảm cho phiên Đại hội chính thức đạt kết quả tốt đẹp", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng các đại biểu phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm. Các đảng viên tuân thủ quy chế đại hội, tham gia đầy đủ nội dung chương trình để phiên trù bị hoàn thành tốt, Đại hội đại biểu Đảng Bộ bộ Nội vụ thành công.

Phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ

Cũng tại chương trình phiên họp trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm: Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Trương Hải Long; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng. Đồng thời, Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng nhấn mạnh, các ý kiến từ Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cho thấy sự thống nhất cao với với các dự thảo văn kiện.

Dự thảo đã làm rõ những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân và đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước giai đoạn 2025-2030.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng (Ảnh: Nam Anh).

Theo ông Nguyễn Huy Hưng, dự thảo văn kiện đã kế thừa, bổ sung và phát triển những định hướng lớn, nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược, phù hợp với bối cảnh mới.

“Nhiều ý kiến đề nghị nhấn mạnh hơn vai trò của khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm bền vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội”, ông Hưng cho biết.

Ngoài ra, báo cáo tổng hợp ý kiến cũng được góp ý bổ sung các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ khẳng định: “Với ý chí và quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ đoàn kết, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao”.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận phiên họp trù bị (Ảnh: Nam Anh).

Kết luận phiên họp trù bị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà hoan nghênh, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để có nhiều đóng góp thiết thực cho phiên chính thức diễn ra vào chiều nay, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ảnh: Mạnh Quân, Nam Anh