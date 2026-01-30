Những thành công được cả xã hội ghi nhận của ngành Nội vụ

Ngày 30/1 tại TPHCM, Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết các nguyên lãnh đạo Bộ và cán bộ hưu trí các đơn vị thuộc Bộ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình và Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc gặp mặt. Ngoài ra, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại phía Nam... cũng có mặt tại sự kiện tri ân.

Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng các cán bộ hưu trí là nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); cán bộ hưu trí thuộc Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam.

Trong không khí thân tình, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của từng cán bộ hưu trí (Ảnh: Bảo Quyên).

Thành tựu rực rỡ trong một năm đặc biệt

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ở TPHCM trong điều kiện sau khi hoàn thành việc hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH.

“Đây là dịp đặc biệt để bày tỏ tình cảm, sự tri ân với các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cho sự trưởng thành của ngành LĐ-TB&XH và ngành Nội vụ”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ở TPHCM sau khi hoàn thành việc hợp nhất tỉnh, thành (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình chia sẻ cùng các nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí về tình hình công tác của Bộ trong năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Bộ trưởng nhấn mạnh những thành tựu rực rỡ của đất nước trong năm 2025 với nhiều con số tích cực. Cả nước hoàn thành và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng đạt được là 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao...

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thông báo những thành tựu của đất nước, của ngành Nội vụ trong năm 2025 (Ảnh: Bảo Quyên).

Cùng với những thành tựu của đất nước, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình điểm qua các kết quả nổi bật mà Bộ Nội vụ đã hoàn thành trong năm 2025. Ngành đã đóng góp rất lớn trong công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng thể chế; tiếp tục xây dựng nền công vụ và cải cách hành chính; tham mưu và thực hiện chính sách xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, chăm lo người lao động; tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước...

Để đạt được kết quả trên, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ ngành Nội vụ và sự chung tay, góp sức của các cán bộ hưu trí, đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp các ý kiến sâu sắc góp phần vào thành công chung của Bộ.

“Các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, nguyên cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ thực sự là điểm tựa vững chắc về tinh thần với tập thể Bộ Nội vụ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình chúc tết nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhiệm vụ nặng nề năm 2026

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng trao đổi cùng các cán bộ hưu trí những trách nhiệm nặng nề của Bộ Nội vụ trong năm 2026.

Theo Bộ trưởng, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; năm khởi đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; năm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI; năm bầu cử đại biểu HĐND các cấp; cũng là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số... Do đó, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong năm 2026 là rất nặng nề, khó khăn và phức tạp.

Bộ trưởng điểm qua những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ phải hoàn thành trong năm 2026. Trước hết là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột, đột phá của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Sau nữa, Bộ tập trung hoàn thiện thể chế với nhiệm vụ chủ trì xây dựng 3 dự án luật, 1 pháp lệnh, 23 nghị định...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm đã được rèn đúc qua một đời cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB&XH qua các thời kỳ. Theo Bộ trưởng, các cán bộ hưu trí là chỗ dựa vững chắc về nguồn lực tinh thần, là kho trí tuệ, kho kinh nghiệm, là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Lương Trào phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Bảo Quyên).

Đại diện các cán bộ hưu trí, ông Nguyễn Lương Trào, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp cũ trong lần đầu tiên họp mặt sau khi 2 bộ hợp nhất, về chung một nhà. Ông chúc mừng những thành quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2025, một năm đầy biến động và thử thách của cả nước và của ngành, đặc biệt là sự biến động về tổ chức và cán bộ.

“Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bao trùm cả 2 lĩnh vực Nội vụ cũ và LĐ-TB&XH cũ - những lĩnh vực quản lý có ảnh hưởng sâu sắc đến hàng chục triệu người lao động, hàng triệu người có công với cách mạng và an sinh xã hội của cả nước. Trước khó khăn, với sự đoàn kết thống nhất của toàn ngành, chúng ta đã đạt được những thành công, kết quả rất đáng trân trọng mà cả xã hội đều ghi nhận”, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Lương Trào nhận định.