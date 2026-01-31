Mạo danh cán bộ công lừa "chạy án", chiếm đoạt 6,7 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tín (33 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai) và Trần Thị Trà My (37 tuổi, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra xác định năm 2022, anh Ngô Thành Tuân (41 tuổi, trú tại Hà Nội) quen biết Trần Thị Trà My.

Quá trình tiếp xúc, My bịa đặt, tự giới thiệu không đúng sự thật rằng bản thân là cán bộ công tác tại Cục nghiệp vụ Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành nhằm tạo sự tin tưởng đối với anh Tuân.

Đến năm 2025, khi anh Tuân và một số người liên quan bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Trần Thị Trà My đã giới thiệu anh Tuân liên hệ với Trần Quốc Tín.

Trần Thị Trà My tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

My nói rằng Tín là cán bộ công tác tại một cục nghiệp vụ Bộ Công an, có khả năng can thiệp để Tuân và những người liên quan không bị xử lý hình sự.

Do tin tưởng các thông tin gian dối trên, trong tháng 10/2025, anh Tuân đã nhiều lần chuyển cho Trần Quốc Tín với tổng số tiền 10 tỷ đồng với mục đích nhờ “chạy án”, tránh bị xử lý hình sự.

Sau khi nhận tiền, Trần Quốc Tín không thực hiện bất kỳ việc can thiệp nào như đã hứa, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Trần Thị Trà My tiếp tục dựng lên nhiều thông tin sai sự thật, như việc đã gặp lãnh đạo công an, chuyển tiền để lo việc, can thiệp hồ sơ vụ án, đồng thời bịa đặt các lý do như mua căn hộ, chi phí chuyển công tác, mua biển số ô tô,… nhằm yêu cầu anh Tuân và người thân chuyển tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, Trần Thị Trà My đã chiếm đoạt tổng số tiền 6,7 tỷ đồng của anh Ngô Thành Tuân và những người liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo và đề nghị ai là bị hại của Trần Quốc Tín và Trần Thị Trà My liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn qua số điện thoại 0373.447.784 để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.