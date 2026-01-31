Giúp bạn của người yêu, cô gái ở TPHCM bị lừa 500 triệu đồng

VKSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lee Donghoun (44 tuổi) và Lee Cheoljun (38 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan tới vụ án, bị can Trần Quỳnh Như (25 tuổi, quê Gia Lai) bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Còn Nguyễn Thành Trung (44 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lee Donghoun và Trần Quỳnh Như sống chung như vợ chồng tại phường Long Thạnh Mỹ (TPHCM).

Trần Quỳnh Như bị truy tố vì "chạy án" cho bạn của nhân tình (Ảnh minh họa: T.V.P.L.).

Ngày 15/12/2024, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Lee Cheoljun đến gặp Donghoun để nhờ thuê phòng lưu trú và rủ người này sử dụng ma túy. Chiều cùng ngày, Donghoun mang ma túy đến căn hộ đã thuê cho bạn đồng hương rồi cùng nhau sử dụng.

Sau khi dùng ma túy, Lee Cheoljun có hành vi gây mất an ninh trật tự nên quản lý căn hộ trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phát hiện ma túy cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Biết sự việc, Donghoun đã xóa các tin nhắn trao đổi với Lee Cheoljun nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Đồng thời, người đàn ông Hàn Quốc bàn bạc với bạn gái tìm người “chạy án” để giúp Lee Cheoljun không bị xử lý hình sự.

Trần Quỳnh Như liên hệ Nguyễn Thành Trung. Theo hồ sơ vụ án, Trung không có nghề nghiệp ổn định, không quen biết người có thẩm quyền, không có khả năng can thiệp pháp lý, nhưng vẫn nhận lời nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/12/2024, Như cùng Donghoun giao cho Trung 500 triệu đồng. Sau đó, Trung không thể thực hiện như cam kết. Đến ngày 21/12/2024, Công an phát hiện vụ việc, thu giữ số tiền nói trên.