Lợi dụng "sốt đất", người phụ nữ dựng kịch bản góp vốn lừa 320 triệu đồng

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hương Giang (SN 1981, trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, thị trường bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh nhiều tháng qua diễn biến sôi động. Việc nhiều dự án mới được chấp thuận đầu tư tại một số địa phương đã đẩy giá đất tăng cao.

Lê Thị Hương Giang bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong cơn "sốt đất", ngày 15/4/2025, Giang cùng chị D.T.H.Y. thỏa thuận góp tiền đặt cọc mua một thửa đất tại xã Thạch Xuân nhằm bán lại nhanh để kiếm lời.

Tuy nhiên, đến thời hạn thanh toán, Giang không có khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng nên bỏ cọc, mất số tiền 150 triệu đồng.

Dù vậy, Giang vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng tiếp tục góp vốn mua thửa đất, khiến chị Y. tin tưởng và chuyển tổng cộng 320 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Giang rút toàn bộ để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Do nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về việc mua bán cũng như các giấy tờ liên quan nhưng không được đáp ứng, chị Y. mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.