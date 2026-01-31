Nhận diện cơn đau trong ung thư gan

Cảm giác đau trong bệnh ung thư gan như thế nào?

Theo Medical News Today, đau do ung thư gan có thể là đau nhói, đau sắc hoặc đau âm ỉ và kéo dài liên tục. Cơn đau thường không xuất hiện rồi biến mất và có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước, vị trí của khối u cũng như mức độ ảnh hưởng của chúng đến các mô xung quanh.

Trong ung thư gan, cơn đau có thể xảy ra gần vị trí của gan - ở phần tư trên bên phải của bụng - hoặc có thể xảy ra ở xương bả vai bên phải hoặc lưng. Cơn đau do ung thư gan thường mang tính mạn tính, kéo dài dai dẳng, không theo từng đợt. Cảm giác đau phụ thuộc vào vị trí của khối u.

Ung thư gan là ung thư bắt đầu trong các tế bào gan (Ảnh minh họa: Mayoclinic).

Khi khối u phát triển trên các cơ quan hoặc mô, chúng có thể gây tổn thương mô mềm, dẫn đến cảm giác đau như giật từng cơn. Khối u cũng có thể chèn ép dây thần kinh, gây ra đau thần kinh với cảm giác nhói hoặc như dao đâm.

Trong một số trường hợp, ung thư gan di căn đến xương, gây ra cơn đau âm ỉ, liên tục và có thể trở nên dữ dội. Ban đầu, cơn đau có thể nặng hơn vào ban đêm và giảm khi người bệnh vận động. Về sau, cơn đau có thể trở nên liên tục và nặng hơn khi vận động.

Nếu khối u chèn ép mạch máu hoặc các ống dẫn khác, điều này cũng có thể gây đau.

Vị trí đau do ung thư gan

Cơn đau do ung thư gan thường xuất hiện ở vùng bụng trên bên phải (vùng hạ sườn phải). Đau cũng có thể lan đến bả vai phải hoặc vùng lưng. Hiện tượng này được gọi là đau lan tỏa, xảy ra khi sự chèn ép dây thần kinh ở một phần cơ thể gây cảm giác đau ở một phần khác.

Ung thư gan có thể gây đau nội tạng hoặc đau thành bụng. Đau nội tạng xảy ra ở các khoang giữa các cơ quan do áp lực từ khối u. Bệnh nhân có thể cảm thấy đau âm ỉ, đau nhức kéo dài hoặc giống như chuột rút.

Đau thành bụng xảy ra khi gan bị căng tức do sưng lên. Điều này có thể gây ra cơn đau sắc nét, khu trú rõ ràng.

Giảm đau cho người bệnh ung thư gan giai đoạn cuối

TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Ảnh: Mạnh Quân).

TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, cho biết, với những trường hợp đau do ung thư giai đoạn cuối, việc điều trị thực sự rất khó khăn. Bởi lẽ, ngay cả khi được điều trị đúng phác đồ, vẫn có khoảng 70-90% bệnh nhân xuất hiện đau ở giai đoạn cuối.

Lý do là ngoài khối u phát triển tại chỗ, ung thư còn có thể xâm lấn, di căn sang các cơ quan lân cận và đám rối thần kinh, gây ra những cơn đau vô cùng dữ dội. Nhiều bệnh nhân dù đã sử dụng thuốc giảm đau mạnh, kể cả nhóm giảm đau gây nghiện, vẫn không kiểm soát được cơn đau.

Với những bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối và đã dùng thuốc giảm đau, bước đầu bác sĩ cần thăm khám để đánh giá loại thuốc đang sử dụng, liều dùng và thời gian thuốc còn hiệu lực sau mỗi lần uống. Từ đó mới có thể xác định hướng điều trị tiếp theo.

Giảm đau ung thư là một kỹ thuật nhân đạo mà điện quang can thiệp thực hiện (Ảnh: BVCC).

Theo TS Tâm, phương pháp điện quang can thiệp cũng là lựa chọn phù hợp cho những bệnh nhân ung thư ở vùng trên ổ bụng như một phần ba dưới thực quản, gan, mật, tụy, dạ dày hay tuyến thượng thận.

Những cơ quan này được chi phối bởi đám rối thân tạng. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với điều trị nội khoa, kể cả thuốc giảm đau mạnh, bác sĩ có thể thực hiện thủ thuật tiêm cồn tuyệt đối vào đám rối thân tạng.

Đây là trung tâm dẫn truyền cảm giác đau từ các cơ quan vùng bụng trên về hệ thần kinh trung ương. Khi phá hủy đám rối này, tín hiệu đau không còn được truyền lên não, giúp bệnh nhân giảm đau đáng kể và cải thiện chất lượng cuộc sống trong những ngày cuối đời.