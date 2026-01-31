BV Chợ Rẫy có "vũ khí" thông tim hàng đầu, Thứ trưởng nêu điều cần làm

Ngày 31/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp tại đây.

Bệnh viện Chợ Rẫy khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam (Ảnh: BV).

"Vũ khí" thông tim tối tân, nhiều công nghệ hàng đầu

Hệ thống gồm 4 máy DSA hiện đại. Trong đó, có 3 máy Azurion 5M20 treo trần dành cho tim mạch can thiệp, với đầy đủ tính năng giúp chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý mạch vành, tim cấu trúc, tim bẩm sinh và mạch ngoại biên (mạch chủ, mạch chi).

Hệ thống có một số công cụ nổi bật, như StentBoost Live (công nghệ hiển thị stent với độ phân giải cao); CT TAVI Planning (phần mềm tự động phân tích toàn diện dữ liệu CT tim mạch); VesselNavigator (giúp đưa hình ảnh CTA/MRA lên màn hình DSA trực tiếp theo thời gian thực)...

Bên cạnh đó, phòng thông tim cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ huyết động trong can thiệp tim mạch phức tạp, như bóng đối xung nội động mạch chủ (IABP), máy ECMO… cùng các hệ thống siêu âm, khảo sát hình ảnh nội mạch.

Hệ thống thông tim can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy vừa trang bị gồm 4 máy DSA hiện đại (Ảnh: BV).

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh lý tim mạch hiện ngày càng gia tăng và dần trở thành gánh nặng lớn trên thế giới.

Với vai trò là đơn vị hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch nặng và phức tạp. Thực tế này đòi hỏi bệnh viện vừa phải có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, vừa cần các "vũ khí" điều trị tối tân.

Theo bác sĩ Việt, chuyên ngành tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy có mức độ chuyên môn hóa rất sâu, gồm nhiều lĩnh vực như tim mạch can thiệp, điện sinh lý tim, mạch máu, phẫu thuật tim người lớn và trẻ em.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, việc đầu tư trang thiết bị chưa thật sự đồng bộ, chủ yếu do hạn chế về kinh phí và đặc thù khoa học công nghệ phát triển đến đâu thì đầu tư đến đó.

Thời gian gần đây, được sự quan tâm của Bộ Y tế thông qua các dự án đầu tư nguồn vốn lớn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có điều kiện triển khai dự án nâng cấp toàn diện khu vực tim mạch can thiệp.

Trong đó, việc đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng các trang thiết bị phụ trợ đồng bộ tạo tiền đề cho Chợ Rẫy thực hiện nhiều phương pháp tim mạch chuyên sâu, kỹ thuật cao.

Phòng thông tim được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ huyết động trong can thiệp (Ảnh: BV).

"Khu can thiệp tim mạch hiện đại này sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp mạch vành và rối loạn nhịp.

Từ đó, giúp người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới", bác sĩ Việt nhận định.

Những việc cần làm sau khi đầu tư máy móc

PGS.TS.BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, từ hai nguồn ngân sách quan trọng là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và nguồn tăng thu sau đại dịch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có điều kiện đầu tư trang thiết bị hiện đại, từng bước hình thành hệ thống tim mạch can thiệp đồng bộ.

Việc khánh thành hệ thống thông tim can thiệp hàng đầu khu vực phía Nam là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ít xâm lấn, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong chẩn đoán và điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị cho người bệnh và giảm áp lực công việc cho nhân viên y tế.

PGS.TS.BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: BV).

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, trong tương lai, Bệnh viện Chợ Rẫy cần phát huy tối đa hiệu quả hệ thống đã đầu tư gắn với chuẩn hóa quy trình chuyên môn, đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cập nhật các tiến bộ y học.

Bệnh viện phải thực hiện tốt các chủ trương phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi khánh thành, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “Cập nhật kỹ thuật mới thông tim can thiệp và điều trị rối loạn nhịp”, với 1 phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề.