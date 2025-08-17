Tăng lương, phụ cấp, tiền thưởng giúp cải thiện đời sống công chức

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng với nhiều điểm sáng nổi bật.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo giúp lĩnh vực lao động, việc làm; tiền lương và bảo hiểm xã hội; công tác thanh niên và bình đẳng giới có những bước tiến đáng kể.

Cải thiện đời sống của nhân lực khu vực công, tư

Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội cơ bản được thực hiện theo chủ trương, quan điểm và nội dung cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một trong những điểm nổi bật được Đảng bộ Bộ tham mưu cho các cấp có thẩm quyền.

Theo đó, mức lương tối thiểu khu vực sản xuất, kinh doanh được điều chỉnh tăng bình quân 5,96%/năm. Bên cạnh đó, mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng từ 1/7/2024, tăng trên 57% so với năm 2021, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng do cơ quan thống kê công bố.

Cùng với điều chỉnh lương cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức cũng được hưởng chế độ tiền thưởng 10% và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp. Điều này góp phần cải thiện đời sống của công chức, viên chức.

Điều chỉnh lương, phụ cấp giúp cải thiện đời sống cán bộ, công chức (Ảnh minh họa: Hải Long).

Hệ thống chính sách về quan hệ lao động tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện đúng các nguyên tắc của quan hệ lao động trong kinh tế thị trường, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên.

Bên cạnh đó, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội từng bước được hoàn thiện theo hướng linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế; từng bước được khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, diện bao phủ bảo hiểm xã hội ngày càng mở rộng, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội và tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng hằng năm.

Thị trường lao động phát triển đồng bộ

Đảng bộ Bộ cũng đã chỉ đạo tích cực, góp phần thúc đẩy thị trường lao động được phát triển đồng bộ, tạo việc làm bền vững cho người lao động.

Cụ thể, các giải pháp tạo việc làm được triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả, chất lượng việc làm được nâng lên, cơ cấu lao động có bước chuyển dịch tích cực.

Hằng năm, hỗ trợ tạo việc làm cho hàng triệu lao động, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn, duy trì tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức thấp dưới 3%.

Công tác nghiên cứu, dự báo, kết nối cung - cầu lao động được tăng cường; hoạt động của hệ thống trung tâm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, các sàn giao dịch ngày càng phát triển sôi động.

Thị trường lao động phát triển đồng bộ (Ảnh: Hoàng Lam).

"Năng suất lao động tăng bình quân ước đạt 5,1%/năm trong nhiệm kỳ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ.

Cùng với việc thúc đẩy thị trường lao động trong nước, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt được nhiều kết quả tích cực, mở rộng nhiều thị trường mới, trong đó có thị trường các nước phát triển, số lao động tăng trung bình 10%/năm.

Các chương trình phi lợi nhuận và chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế được quan tâm thúc đẩy, giúp lao động thuộc huyện nghèo, dân tộc thiểu số, hộ khó khăn, đối tượng chính sách... tiếp cận cơ hội làm việc ở nước ngoài, nâng cao thu nhập và kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ.

Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trẻ

Công tác thanh niên và bình đẳng giới ngày càng được quan tâm phát triển. Thể hiện qua việc thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án lớn về phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Qua đó, Bộ đã đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ cấp xã; tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp. Chính sách này đã tạo động lực phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Đồng thời, Đảng bộ Bộ Nội vụ cũng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thu hẹp khoảng cách giới.

Bình đẳng giới ngày càng thực chất, vai trò và địa vị của phụ nữ được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu công bố năm 2024 của Diễn đàn kinh tế thế giới, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 đứng thứ 72/146 quốc gia, tăng 15 bậc so với năm 2021.